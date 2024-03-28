https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/sledkom-poluchil-dokazatelstva-svyazi-terroristov-iz-krokusa-s-ukrainoy-1050621688.html

Следком получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной

Следком получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной

Sputnik Абхазия

Стрельба и пожар произошли в концертном зале "Крокус Сити Холл" вечером в пятницу, 22 марта. В теракте погибли 143 человека, пострадали 152, трое из них... 28.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-28T18:12+0300

2024-03-28T18:12+0300

2024-03-28T18:41+0300

россия

украина

теракт в "крокус сити холле"

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Следственный комитет России получил доказательства связи террористов из "Крокус Сити Холла" с украинскими националистами. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.Эксперты изучили изъятые у подозреваемых технические устройства, проанализировали данные об их финансовых операциях. "В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления", – говорится в публикации.В результате расследования был установлен еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следователи будут просить суд об избрании меры пресечения в виде ареста.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240327/politolog-kornilov-zapad-budet-otritsat-libo-zamalchivat-svyaz-kieva-s-teraktom-1050597328.html

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Sputnik Абхазия

россия, украина, теракт в "крокус сити холле"