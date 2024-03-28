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https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/tuzhba-obsudil-povestku-novogo-raunda-zhenevskikh-diskussiy-s-zamglavy-mid-rossii-1050624558.html
Тужба обсудил повестку нового раунда Женевских дискуссий с замглавы МИД России
Тужба обсудил повестку нового раунда Женевских дискуссий с замглавы МИД России
Sputnik Абхазия
15 октября 2008 года Женевские дискуссии начались в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога Абхазии... 28.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-28T23:42+0300
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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба встретился с замглавы МИД России Михаилом Галузиным. Об этом сообщает Медиацентр МИД. Они вновь подтвердили необходимость подписания Тбилиси юридически обязывающего соглашения о неприменении силы, отметили, что ситуация в Галском районе и на госгранице остается стабильной, подчеркнули, что необходимо создать условия для ее делимитации и демаркации. "Абхазская сторона в очередной раз выразила приверженность возобновлению работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако, в результате деструктивной позиции грузинских участников работа данного формата остается замороженной", — сообщает ведомство.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/gvindzhiya-o-zhenevskikh-diskussiyakh-dialog-dolzhen-byt-v-prakticheskom-rusle-1049354083.html
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абхазия, мид абхазии, женевские дискуссии, мид рф, россия

Тужба обсудил повестку нового раунда Женевских дискуссий с замглавы МИД России

23:42 28.03.2024
© Foto / Медиацентр МИДТужба обсудил повестку нового раунда Женевских дискуссий с замглавы МИД России
Тужба обсудил повестку нового раунда Женевских дискуссий с замглавы МИД России - Sputnik Абхазия, 1920, 28.03.2024
© Foto / Медиацентр МИД
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15 октября 2008 года Женевские дискуссии начались в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией.
СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба встретился с замглавы МИД России Михаилом Галузиным. Об этом сообщает Медиацентр МИД.
Стороны обсудили актуальные вопросы в преддверии 60-го раунда Женевских дискуссий, который пройдет 4-5 апреля 2024 года.
Они вновь подтвердили необходимость подписания Тбилиси юридически обязывающего соглашения о неприменении силы, отметили, что ситуация в Галском районе и на госгранице остается стабильной, подчеркнули, что необходимо создать условия для ее делимитации и демаркации.
"Абхазская сторона в очередной раз выразила приверженность возобновлению работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако, в результате деструктивной позиции грузинских участников работа данного формата остается замороженной", — сообщает ведомство.
Гвинджия о Женевских дискуссиях - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2023
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Гвинджия о Женевских дискуссиях: диалог должен быть в практическом русле
7 декабря 2023, 16:03
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