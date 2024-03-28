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Внести все: как в Абхазии исполняют закон о декларировании доходов
Внести все: как в Абхазии исполняют закон о декларировании доходов
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Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" вступил в силу 1 июля... 28.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-28T20:35+0300
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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Процесс декларирования доходов в Абхазии проходит относительно стабильно, рассказал в программе "Гражданин и начальник" на радио Sputnik глава антикоррупционного управления министерства по налогам и сборам Рустам Отырба. "Также наполняется электронная база данных деклараций, сейчас если я не ошибаюсь 11800 деклараций хранятся в ней. При необходимости они будут изучаться как министерством по налогам и сборам, так и правоохранительными органами, так как им предоставлен соответствующий доступ к информации", - отметил Отырба.При этом Рустам Отырба подчеркнул, что точного количества государственных служащих, которые должны сдать декларации, нет. Для того, чтобы получить эти данные, ведомство обращается в государственные структуры, изучает штатные расписания. По его словам, государственных служащих, которые относятся к исполнению закона более ответственно, становится больше. И это, в свою очередь, отражается на более эффективной реализации закона. Рустам Отырба рассказал, что для того, чтобы проверить достоверность поданных деклараций о доходах и расходах необходимо знать о том, что декларант скрыл часть имущества."Если возвращаться к закону, то в части контроля за расходами указано, что может быть представлена информация юридическими лицами, СМИ, госучреждениями о наличии у того или иного декларанта имущества, которое он не указал в декларации. Это может служить основанием для проведения проверки", - сообщил специалист. Он отметил, что в законе также прописано, что контроль осуществляется в том случае, если декларант приобрел тот или иной актив, стоимость которого превышает доход за три года самого декларанта и членов его семьи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/poschitat-vse-otyrba-rasskazal-kak-rabotaet-zakon-o-deklarirovanii-1050621887.html
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Внести все: как в Абхазии исполняют закон о декларировании доходов
20:35 28.03.2024 (обновлено: 00:35 29.03.2024)
Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" вступил в силу 1 июля 2021 года.
СУХУМ, 29 мар - Sputnik.
Процесс декларирования доходов в Абхазии проходит относительно стабильно, рассказал в программе "Гражданин и начальник" на радио Sputnik
глава антикоррупционного управления министерства по налогам и сборам Рустам Отырба.
За отчетный период республики Абхазии предоставили 6050 деклараций о доходах и расходах. Это примерно на 300 деклараций больше, чем за предыдущий период, добавил он.
"Также наполняется электронная база данных деклараций, сейчас если я не ошибаюсь 11800 деклараций хранятся в ней. При необходимости они будут изучаться как министерством по налогам и сборам, так и правоохранительными органами, так как им предоставлен соответствующий доступ к информации", - отметил Отырба.
При этом Рустам Отырба подчеркнул, что точного количества государственных служащих, которые должны сдать декларации, нет. Для того, чтобы получить эти данные, ведомство обращается в государственные структуры, изучает штатные расписания.
По его словам, государственных служащих, которые относятся к исполнению закона более ответственно, становится больше. И это, в свою очередь, отражается на более эффективной реализации закона.
Рустам Отырба рассказал, что для того, чтобы проверить достоверность поданных деклараций о доходах и расходах необходимо знать о том, что декларант скрыл часть имущества.
"Если возвращаться к закону, то в части контроля за расходами указано, что может быть представлена информация юридическими лицами, СМИ, госучреждениями о наличии у того или иного декларанта имущества, которое он не указал в декларации. Это может служить основанием для проведения проверки", - сообщил специалист.
Он отметил, что в законе также прописано, что контроль осуществляется в том случае, если декларант приобрел тот или иной актив, стоимость которого превышает доход за три года самого декларанта и членов его семьи.