https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/vnesti-vse-kak-v-abkhazii-ispolnyayut-zakon-o-deklarirovanii-dokhodov-1050624862.html

Внести все: как в Абхазии исполняют закон о декларировании доходов

Внести все: как в Абхазии исполняют закон о декларировании доходов

Sputnik Абхазия

Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" вступил в силу 1 июля... 28.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-28T20:35+0300

2024-03-28T20:35+0300

2024-03-29T00:35+0300

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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Процесс декларирования доходов в Абхазии проходит относительно стабильно, рассказал в программе "Гражданин и начальник" на радио Sputnik глава антикоррупционного управления министерства по налогам и сборам Рустам Отырба. "Также наполняется электронная база данных деклараций, сейчас если я не ошибаюсь 11800 деклараций хранятся в ней. При необходимости они будут изучаться как министерством по налогам и сборам, так и правоохранительными органами, так как им предоставлен соответствующий доступ к информации", - отметил Отырба.При этом Рустам Отырба подчеркнул, что точного количества государственных служащих, которые должны сдать декларации, нет. Для того, чтобы получить эти данные, ведомство обращается в государственные структуры, изучает штатные расписания. По его словам, государственных служащих, которые относятся к исполнению закона более ответственно, становится больше. И это, в свою очередь, отражается на более эффективной реализации закона. Рустам Отырба рассказал, что для того, чтобы проверить достоверность поданных деклараций о доходах и расходах необходимо знать о том, что декларант скрыл часть имущества."Если возвращаться к закону, то в части контроля за расходами указано, что может быть представлена информация юридическими лицами, СМИ, госучреждениями о наличии у того или иного декларанта имущества, которое он не указал в декларации. Это может служить основанием для проведения проверки", - сообщил специалист. Он отметил, что в законе также прописано, что контроль осуществляется в том случае, если декларант приобрел тот или иной актив, стоимость которого превышает доход за три года самого декларанта и членов его семьи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/poschitat-vse-otyrba-rasskazal-kak-rabotaet-zakon-o-deklarirovanii-1050621887.html

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