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Завершился визит Аслана Бжания в Россию
Завершился визит Аслана Бжания в Россию
Sputnik Абхазия
Глава государства отбыл в российскую столицу во вторник, 19 марта. 28.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-28T23:34+0300
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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжания в Россию завершился. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президент также посетил МИД России, где сделал запись в книге соболезнований в связи с терактом в "Крокус Сити Холле".Пресс-служба главы государства также сообщает, что сегодня Аслан Бжания провел рабочее совещание с руководством Администрации президента.На совещании были затронуты вопросы экономического и социального развития районов страны, определены приоритетные направления в работе на второй квартал 2024 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/aslan-bzhaniya-ostavil-zapis-v-knige-soboleznovaniy-v-mid-rossii-1050588047.html
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Завершился визит Аслана Бжания в Россию
Глава государства отбыл в российскую столицу во вторник, 19 марта.
СУХУМ, 28 мар - Sputnik.
Рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжания в Россию завершился. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Бжания отбыл в российскую столицу 19 марта. За это время он обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с руководителем Администрации президента России Антоном Вайно и его заместителем Дмитрием Козаком, первым замсекретаря Совбеза Рашидом Нургалиевым.
Президент также посетил МИД России, где сделал запись в книге соболезнований в связи с терактом в "Крокус Сити Холле".
Пресс-служба главы государства также сообщает, что сегодня Аслан Бжания провел рабочее совещание с руководством Администрации президента.
На совещании были затронуты вопросы экономического и социального развития районов страны, определены приоритетные направления в работе на второй квартал 2024 года.