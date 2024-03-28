https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/zavershilsya-vizit-aslana-bzhaniya-v-rossiyu-1050624066.html

Завершился визит Аслана Бжания в Россию

Завершился визит Аслана Бжания в Россию

Sputnik Абхазия

Глава государства отбыл в российскую столицу во вторник, 19 марта. 28.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-28T23:34+0300

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2024-03-28T23:34+0300

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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжания в Россию завершился. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президент также посетил МИД России, где сделал запись в книге соболезнований в связи с терактом в "Крокус Сити Холле".Пресс-служба главы государства также сообщает, что сегодня Аслан Бжания провел рабочее совещание с руководством Администрации президента.На совещании были затронуты вопросы экономического и социального развития районов страны, определены приоритетные направления в работе на второй квартал 2024 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/aslan-bzhaniya-ostavil-zapis-v-knige-soboleznovaniy-v-mid-rossii-1050588047.html

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