https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/akteram-rusdrama-prisvoili-pochetnoe-zvanie-zasluzhennyy-artist-respubliki-abkhaziya-1050633715.html

Актерам РУСДРАМа присвоили почетное звание "Заслуженный артист Республики Абхазия"

Актерам РУСДРАМа присвоили почетное звание "Заслуженный артист Республики Абхазия"

Sputnik Абхазия

Звания были удостоены Осман Абухба, Рубен Депелян, Серафима Спафопуло, Кирилл Шишкин. 29.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-29T22:07+0300

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2024-03-29T22:07+0300

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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал указы о присвоении почетного звания "Заслуженный артист Республики Абхазия" актерам Русского драматического театра имени Фазиля Искандера. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Кроме того, за вклад в развитие и популяризацию классического музыкального искусства в Абхазии звание было также присвоено органисту, профессору Алтайского госуниверситета Сергею Будкееву.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/energozatratnaya-postanovka-v-rusdrame-pokazhut-shekspirovskikh-prokaznits-1050631354.html

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