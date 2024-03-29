https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/akteram-rusdrama-prisvoili-pochetnoe-zvanie-zasluzhennyy-artist-respubliki-abkhaziya-1050633715.html
Актерам РУСДРАМа присвоили почетное звание "Заслуженный артист Республики Абхазия"
Актерам РУСДРАМа присвоили почетное звание "Заслуженный артист Республики Абхазия"
Sputnik Абхазия
Звания были удостоены Осман Абухба, Рубен Депелян, Серафима Спафопуло, Кирилл Шишкин. 29.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-29T22:07+0300
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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал указы о присвоении почетного звания "Заслуженный артист Республики Абхазия" актерам Русского драматического театра имени Фазиля Искандера. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Кроме того, за вклад в развитие и популяризацию классического музыкального искусства в Абхазии звание было также присвоено органисту, профессору Алтайского госуниверситета Сергею Будкееву.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/energozatratnaya-postanovka-v-rusdrame-pokazhut-shekspirovskikh-prokaznits-1050631354.html
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абхазия, новости, русдрам
Актерам РУСДРАМа присвоили почетное звание "Заслуженный артист Республики Абхазия"
Звания были удостоены Осман Абухба, Рубен Депелян, Серафима Спафопуло, Кирилл Шишкин.
СУХУМ, 29 мар - Sputnik.
Президент Аслан Бжания подписал указы о присвоении почетного звания "Заслуженный артист Республики Абхазия" актерам Русского драматического театра имени Фазиля Искандера. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
За заслуги в области театрального искусства и высокое профессиональное мастерство звание было присвоено актерам РУСДРАМа Осману Абухба, Рубену Депеляну, Серафиме Спафопуло, Кириллу Шишкину.
Кроме того, за вклад в развитие и популяризацию классического музыкального искусства в Абхазии звание было также присвоено органисту, профессору Алтайского госуниверситета Сергею Будкееву.