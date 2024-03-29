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Энергозатратная постановка: в РУСДРАМе покажут шекспировских "проказниц"
Энергозатратная постановка: в РУСДРАМе покажут шекспировских "проказниц"
Sputnik Абхазия
Премьера спектакля "Виндзорские проказницы" по пьесе Шекспира состоится в РУСДРАМе 31 марта и 1 апреля. 29.03.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. "Виндзорские проказницы" - масштабная, грандиозная постановка, описал премьеру режиссер Антон Корнилов. Он подчеркнул, что актеры работают очень организованно, профессионально, практически ночуют в театре и полностью себя отдают материалу. "Виндзорские проказницы" - очень сложный спектакль для актеров, считает гендиректор театра Ираклий Хинтба. Он рассказал, что на сцене у них нет практически ни минуты на то, чтобы стоять без дела, они все время в действии и должны сохранять концентрацию до конца. "Чтобы играть Шекспира нужны серьезные актерские ресурсы и режиссер, который умеет с этим материалом работать", - сказал он. Главную роль сэра Джона Фальстафа сыграет Кирилл Шишкин, это его первый опыт работы с шекспировским материалом. Актер признается, что роль обольстителя очень энергозатратна, к тому же, режиссер "не дает ни минуты отдыха". Фальтсаф – "крутой дядька", рыцарь, который решил улучшить свое финансовое положение и закрутить романы с замужними знатными особами. "Но самое крутое в нем то, что при всей своей жирности, он, тем не менее, себя любит, и себя в этом мире ощущает естественно красивым. Поэтому все дамы у его ног", - говорил актер.В спектакле, премьера которого состоится 31 марта, также сыграют Джамбул Жордания, Анна Гюрегян, Симона Спафопуло, Эмиль Петров, Рубен Депелян, Руслан Жиба, Марина Скворцова, Люпчо Спасов, Саид Лазба, Ирина Делба и Леон Гвинджия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240327/takie-obstoyatelstva-kove-i-zhordaniya-o-teatralnoy-zhizni-abkhazii---1050599904.html
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абхазия, новости, русдрам
Энергозатратная постановка: в РУСДРАМе покажут шекспировских "проказниц"
Премьера спектакля "Виндзорские проказницы" по пьесе Шекспира состоится в РУСДРАМе 31 марта и 1 апреля.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. "Виндзорские проказницы" - масштабная, грандиозная постановка, описал премьеру режиссер Антон Корнилов.
По его словам, в спектакле задействована вся мужская часть труппы, будет представлено много декораций и костюмов.
Он подчеркнул, что актеры работают очень организованно, профессионально, практически ночуют в театре и полностью себя отдают материалу.
"Виндзорские проказницы" - очень сложный спектакль для актеров, считает гендиректор театра Ираклий Хинтба. Он рассказал, что на сцене у них нет практически ни минуты на то, чтобы стоять без дела, они все время в действии и должны сохранять концентрацию до конца.
"Чтобы играть Шекспира нужны серьезные актерские ресурсы и режиссер, который умеет с этим материалом работать", - сказал он.
Главную роль сэра Джона Фальстафа сыграет Кирилл Шишкин, это его первый опыт работы с шекспировским материалом. Актер признается, что роль обольстителя очень энергозатратна, к тому же, режиссер "не дает ни минуты отдыха".
Фальтсаф – "крутой дядька", рыцарь, который решил улучшить свое финансовое положение и закрутить романы с замужними знатными особами.
"Но самое крутое в нем то, что при всей своей жирности, он, тем не менее, себя любит, и себя в этом мире ощущает естественно красивым. Поэтому все дамы у его ног", - говорил актер.
В спектакле, премьера которого состоится 31 марта, также сыграют Джамбул Жордания, Анна Гюрегян, Симона Спафопуло, Эмиль Петров, Рубен Депелян, Руслан Жиба, Марина Скворцова, Люпчо Спасов, Саид Лазба, Ирина Делба и Леон Гвинджия.