https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/grazhdanin-i-nachalnik-kokoskeriya-o-borbe-s-nezakonnoy-dobychey-kriptovalyuty-1050619962.html

Гражданин и начальник: Кокоскерия о борьбе с незаконной добычей криптовалюты

Гражданин и начальник: Кокоскерия о борьбе с незаконной добычей криптовалюты

Sputnik Абхазия

О выявлении фактов незаконной добычи криптовалюты в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал руководитель департамента по техническому и энергетическому надзору... 29.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-29T09:57+0300

2024-03-29T09:57+0300

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Гражданин и начальник: Кокоскерия о борьбе с незаконной добычей криптовалюты Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Кокоскерия о борьбе с незаконной добычей криптовалюты

В республике все еще остро стоит проблема незаконного майнинга криптовалют. Работу по выявлению нарушителей совместно ведут несколько структур, в том числе и Госстандарт республики. Как ведомство совместно с правоохранительными органами и энергетиками пресекает незаконный майнинг, рассказал руководитель департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрик Кокоскерия. В ближайшее время пройдет заседание республиканского оперштаба по борьбе с майнингом, на котором должно быть принято решение об утилизации изъятого оборудования, сообщил он. По словам Кокоскерия, отдельным постановлением Кабмина будут определены регламент и члены комиссии. "На повестке у нас около 600 единиц, которые уже, согласно решению суда, в ближайшее время будут подлежать утилизации", — сказал он. Слушайте подкаст.

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