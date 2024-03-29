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Гражданин и начальник: Кокоскерия о борьбе с незаконной добычей криптовалюты
Гражданин и начальник: Кокоскерия о борьбе с незаконной добычей криптовалюты
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О выявлении фактов незаконной добычи криптовалюты в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал руководитель департамента по техническому и энергетическому надзору... 29.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-29T09:57+0300
2024-03-29T09:57+0300
2024-03-29T10:25+0300
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Гражданин и начальник: Кокоскерия о борьбе с незаконной добычей криптовалюты
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Кокоскерия о борьбе с незаконной добычей криптовалюты
В республике все еще остро стоит проблема незаконного майнинга криптовалют. Работу по выявлению нарушителей совместно ведут несколько структур, в том числе и Госстандарт республики. Как ведомство совместно с правоохранительными органами и энергетиками пресекает незаконный майнинг, рассказал руководитель департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрик Кокоскерия. В ближайшее время пройдет заседание республиканского оперштаба по борьбе с майнингом, на котором должно быть принято решение об утилизации изъятого оборудования, сообщил он. По словам Кокоскерия, отдельным постановлением Кабмина будут определены регламент и члены комиссии. "На повестке у нас около 600 единиц, которые уже, согласно решению суда, в ближайшее время будут подлежать утилизации", — сказал он. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, гражданин и начальник, майнинг в абхазии, рынок криптовалюты, госстандарт абхазии, аудио
Гражданин и начальник: Кокоскерия о борьбе с незаконной добычей криптовалюты
09:57 29.03.2024 (обновлено: 10:25 29.03.2024)
О выявлении фактов незаконной добычи криптовалюты в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал руководитель департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Эрик Кокоскерия.
В республике все еще остро стоит проблема незаконного майнинга криптовалют. Работу по выявлению нарушителей совместно ведут несколько структур, в том числе и Госстандарт республики. Как ведомство совместно с правоохранительными органами и энергетиками пресекает незаконный майнинг, рассказал руководитель департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрик Кокоскерия.
В ближайшее время пройдет заседание республиканского оперштаба по борьбе с майнингом, на котором должно быть принято решение об утилизации изъятого оборудования, сообщил он. По словам Кокоскерия, отдельным постановлением Кабмина будут определены регламент и члены комиссии.
"На повестке у нас около 600 единиц, которые уже, согласно решению суда, в ближайшее время будут подлежать утилизации", — сказал он.
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