https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/inar-gitsba-soobschil-o-slozhenii-polnomochiy-ispolnitelnogo-sekretarya-vaak-1050627336.html

Гицба сообщил о сложении полномочий исполнительного секретаря ВААК

Гицба сообщил о сложении полномочий исполнительного секретаря ВААК

Sputnik Абхазия

ВААК (изначально назывался Международной ассоциацией абхазо-абазинского народа - прим.) был создан в октябре 1992 года для объединения абхазов и абазин по... 29.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-29T12:28+0300

2024-03-29T12:28+0300

2024-03-29T12:37+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102397/90/1023979018_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_38a7537858774e5c4b3dd7c0b9dacaba.jpg

СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Инар Гицба сообщил о сложении полномочий исполнительного секретаря Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Ранее Гицба заявил о досрочном сложении полномочий депутата Народного Собрания Абхазии.ВААК был создан в 1992 году. Цели организации включают участие в экономическом, социальном и культурном развитии Абхазии. Исполнительный секретарь обеспечивает подготовку и проведение всех мероприятий, контролирует исполнение решений руководства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/deputat-inar-gitsba-zayavil-o-dosrochnom-slozhenii-polnomochiy-1050578469.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости