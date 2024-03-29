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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/inar-gitsba-soobschil-o-slozhenii-polnomochiy-ispolnitelnogo-sekretarya-vaak-1050627336.html
Гицба сообщил о сложении полномочий исполнительного секретаря ВААК
Гицба сообщил о сложении полномочий исполнительного секретаря ВААК
Sputnik Абхазия
ВААК (изначально назывался Международной ассоциацией абхазо-абазинского народа - прим.) был создан в октябре 1992 года для объединения абхазов и абазин по... 29.03.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Инар Гицба сообщил о сложении полномочий исполнительного секретаря Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Ранее Гицба заявил о досрочном сложении полномочий депутата Народного Собрания Абхазии.ВААК был создан в 1992 году. Цели организации включают участие в экономическом, социальном и культурном развитии Абхазии. Исполнительный секретарь обеспечивает подготовку и проведение всех мероприятий, контролирует исполнение решений руководства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240325/deputat-inar-gitsba-zayavil-o-dosrochnom-slozhenii-polnomochiy-1050578469.html
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Гицба сообщил о сложении полномочий исполнительного секретаря ВААК

12:28 29.03.2024 (обновлено: 12:37 29.03.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукИнар Гицба на торжественном заседании к 25-летию МИД Абхазии в Кабинете Министров 17 мая
Инар Гицба на торжественном заседании к 25-летию МИД Абхазии в Кабинете Министров 17 мая - Sputnik Абхазия, 1920, 29.03.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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ВААК (изначально назывался Международной ассоциацией абхазо-абазинского народа - прим.) был создан в октябре 1992 года для объединения абхазов и абазин по всему миру.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Инар Гицба сообщил о сложении полномочий исполнительного секретаря Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Уважаемый Мусса Хабалевич (Экзеков, председатель Высшего совета организации - прим.)! Прошу Вас освободить меня от занимаемой должности по собственному желанию", – говорится в заявлении.

Ранее Гицба заявил о досрочном сложении полномочий депутата Народного Собрания Абхазии.
ВААК был создан в 1992 году. Цели организации включают участие в экономическом, социальном и культурном развитии Абхазии.
Исполнительный секретарь обеспечивает подготовку и проведение всех мероприятий, контролирует исполнение решений руководства.
Инар Гицба - Sputnik Абхазия, 1920, 25.03.2024
В Абхазии
Депутат Инар Гицба заявил о досрочном сложении полномочий
25 марта, 13:15
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