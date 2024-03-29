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Изъять и утилизировать: как в Абхазии борются с незаконным майнингом
Изъять и утилизировать: как в Абхазии борются с незаконным майнингом
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В интервью радио Sputnik руководитель Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрик Кокоскерия рассказал о текущем положении... 29.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-29T16:33+0300
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14 февраля в Кодекс об Административных правонарушениях были внесены поправки. По словам руководителя Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрика Кокоскерия, если ранее при выявлении случаев незаконной добычи криптовалюты назначался штраф в 2400 рублей за 1 киловатт, то теперь оборудование конфискуют без возврата. Помимо самих "машинок" конфискации подлежит и трансформатор, который используется для их работы. "После вступления в силу данного закона было изъято 567 единиц майнинг-оборудования, по 90 единицам уже принято судебное решение в плане конфискации, по остальным материалам находится на рассмотрении районных судов", - сказал он. В ближайшее время в Абхазии должно пройти заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с майнингом, где должно быть принято решение об утилизации изъятого оборудования, рассказал Кокоскерия. Он напомнил, что ранее после уплаты штрафа за незаконную добычу криптовалюты изъятые аппараты возвращались владельцу и нередко использовались вновь.
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абхазия, майнинг в абхазии, новости, видео, мультимедиа, видео
Изъять и утилизировать: как в Абхазии борются с незаконным майнингом
В интервью радио Sputnik руководитель Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрик Кокоскерия рассказал о текущем положении дел в сфере борьбы с незаконной добычей криптовалюты в республике.
14 февраля в Кодекс об Административных правонарушениях были внесены поправки.
По словам руководителя Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрика Кокоскерия, если ранее при выявлении случаев незаконной добычи криптовалюты назначался штраф в 2400 рублей за 1 киловатт, то теперь оборудование конфискуют без возврата.
Помимо самих "машинок" конфискации подлежит и трансформатор, который используется для их работы.
"После вступления в силу данного закона было изъято 567 единиц майнинг-оборудования, по 90 единицам уже принято судебное решение в плане конфискации, по остальным материалам находится на рассмотрении районных судов", - сказал он.
В ближайшее время в Абхазии должно пройти заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с майнингом, где должно быть принято решение об утилизации изъятого оборудования, рассказал Кокоскерия.
Он напомнил, что ранее после уплаты штрафа за незаконную добычу криптовалюты изъятые аппараты возвращались владельцу и нередко использовались вновь.