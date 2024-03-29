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Изъять и утилизировать: как в Абхазии борются с незаконным майнингом

Изъять и утилизировать: как в Абхазии борются с незаконным майнингом

Sputnik Абхазия

В интервью радио Sputnik руководитель Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрик Кокоскерия рассказал о текущем положении... 29.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-29T16:33+0300

2024-03-29T16:33+0300

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14 февраля в Кодекс об Административных правонарушениях были внесены поправки. По словам руководителя Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрика Кокоскерия, если ранее при выявлении случаев незаконной добычи криптовалюты назначался штраф в 2400 рублей за 1 киловатт, то теперь оборудование конфискуют без возврата. Помимо самих "машинок" конфискации подлежит и трансформатор, который используется для их работы. "После вступления в силу данного закона было изъято 567 единиц майнинг-оборудования, по 90 единицам уже принято судебное решение в плане конфискации, по остальным материалам находится на рассмотрении районных судов", - сказал он. В ближайшее время в Абхазии должно пройти заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с майнингом, где должно быть принято решение об утилизации изъятого оборудования, рассказал Кокоскерия. Он напомнил, что ранее после уплаты штрафа за незаконную добычу криптовалюты изъятые аппараты возвращались владельцу и нередко использовались вновь.

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