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План по сбору налогов в Ткуарчалском районе выполнен на 210%
План по сбору налогов в Ткуарчалском районе выполнен на 210%
Sputnik Абхазия
Согласно плану в бюджет района за два месяца должно было поступить 3,3 миллиона рублей налоговых платежей. 29.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-29T09:00+0300
2024-03-29T09:00+0300
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. С начала года в бюджет Ткуарчалского района поступило 6,9 миллиона рублей, рассказал в интервью радио Sputnik начальник налоговой инспекции района Владислав Аршба. Основной источник налогов – подоходный налог от заработной платы бюджетников. В Ткуарчалском районе в организациях бюджетной сферы работают 850 человек, рассказал Аршба.По его словам, перевыполнение связано с тем, что в первом квартале организации и фирмы, отчитавшись за год, начинают погашать свои долги.Аршба также уточнил, что бюджетообразующих предприятий в районе нет. Наибольший налоговый вклад внесли строительная фирма "Домстрой" и операторы сотовой связи "Аквафон" и "А-Мобайл". По словам Владислава Аршба, налогоплательщики стали более ответственными, а техническая база, созданная Министерством по налогам и сборам, позволяет отслеживать все их действия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240305/bolee-711-millionov-rubley-nalogov-postupilo-v-byudzhet-abkhazii-s-nachala-goda-1050357451.html
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План по сбору налогов в Ткуарчалском районе выполнен на 210%
09:00 29.03.2024 (обновлено: 10:47 29.03.2024)
Согласно плану в бюджет района за два месяца должно было поступить 3,3 миллиона рублей налоговых платежей.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik.
С начала года в бюджет Ткуарчалского района поступило 6,9 миллиона рублей, рассказал в интервью радио Sputnik
начальник налоговой инспекции района Владислав Аршба.
По его словам, плановые показатели были выполнен на 210% и превысили показатели за аналогичный период 2023 года на 1,3 миллиона рублей.
Основной источник налогов – подоходный налог от заработной платы бюджетников. В Ткуарчалском районе в организациях бюджетной сферы работают 850 человек, рассказал Аршба.
По его словам, перевыполнение связано с тем, что в первом квартале организации и фирмы, отчитавшись за год, начинают погашать свои долги.
Аршба также уточнил, что бюджетообразующих предприятий в районе нет. Наибольший налоговый вклад внесли строительная фирма "Домстрой" и операторы сотовой связи "Аквафон" и "А-Мобайл".
По словам Владислава Аршба, налогоплательщики стали более ответственными, а техническая база, созданная Министерством по налогам и сборам, позволяет отслеживать все их действия.