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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 30 и 31 марта
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 30 и 31 марта
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления. 29.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-29T18:01+0300
2024-03-29T18:01+0300
2024-03-29T18:19+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. В выходные дни, 30 и 31 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ночью и утром ожидается слабый дождь, днем без осадков. В воскресенье – переменная облачность без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 30 и 31 марта
18:01 29.03.2024 (обновлено: 18:19 29.03.2024)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik. В выходные дни, 30 и 31 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу ночью и утром ожидается слабый дождь, днем без осадков. В воскресенье – переменная облачность без осадков.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.