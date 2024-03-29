https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-30-i-31-marta-1050631518.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 30 и 31 марта

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 30 и 31 марта

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления. 29.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-29T18:01+0300

2024-03-29T18:01+0300

2024-03-29T18:19+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. В выходные дни, 30 и 31 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ночью и утром ожидается слабый дождь, днем без осадков. В воскресенье – переменная облачность без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии