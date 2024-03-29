https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/sud-arestoval-devyatogo-podozrevaemogo-po-delu-o-terakte-v-krokuse-1050631891.html

Суд арестовал девятого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе"

Суд арестовал девятого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе"

Sputnik Абхазия

Стрельба и пожар произошли в концертном зале "Крокус Сити Холл" вечером в пятницу, 22 марта. В теракте погибли 143 человека, пострадали более 150. 29.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-29T18:05+0300

2024-03-29T18:05+0300

2024-03-29T18:29+0300

теракт в "крокус сити холле"

новости

россия

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримада Лутфуллои, сообщает РИА Новости.Подозреваемый был задержан вечером 23 марта у здания концертного зала. В ответ на просьбу показать документы он начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко" и был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. По последним данным, 143 человека погибли, еще более 150 пострадали.За неделю суд арестовал восемь фигурантов по делу. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/sledkom-poluchil-dokazatelstva-svyazi-terroristov-iz-krokusa-s-ukrainoy-1050621688.html

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теракт в "крокус сити холле", новости, россия