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Суд арестовал девятого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе"
Суд арестовал девятого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе"
Sputnik Абхазия
Стрельба и пожар произошли в концертном зале "Крокус Сити Холл" вечером в пятницу, 22 марта. В теракте погибли 143 человека, пострадали более 150. 29.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-29T18:05+0300
2024-03-29T18:05+0300
2024-03-29T18:29+0300
теракт в "крокус сити холле"
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримада Лутфуллои, сообщает РИА Новости.Подозреваемый был задержан вечером 23 марта у здания концертного зала. В ответ на просьбу показать документы он начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко" и был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. По последним данным, 143 человека погибли, еще более 150 пострадали.За неделю суд арестовал восемь фигурантов по делу. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/sledkom-poluchil-dokazatelstva-svyazi-terroristov-iz-krokusa-s-ukrainoy-1050621688.html
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теракт в "крокус сити холле", новости, россия
теракт в "крокус сити холле", новости, россия
Суд арестовал девятого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе"
18:05 29.03.2024 (обновлено: 18:29 29.03.2024)
Стрельба и пожар произошли в концертном зале "Крокус Сити Холл" вечером в пятницу, 22 марта. В теракте погибли 143 человека, пострадали более 150.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik
. Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримада Лутфуллои, сообщает РИА Новости
.
Лутфуллои арестован до 22 мая. Уточняется, что он частично признал свою вину.
Подозреваемый был задержан вечером 23 марта у здания концертного зала. В ответ на просьбу показать документы он начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко" и был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. По последним данным, 143 человека погибли, еще более 150 пострадали.
За неделю суд арестовал восемь фигурантов по делу. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.