https://sputnik-abkhazia.ru/20240330/chislo-pogibshikh-vo-vremya-terakta-v-krokus-siti-uvelichilos-do-144-chelovek-1050636997.html

Число погибших во время теракта в "Крокус Сити" увеличилось до 144 человек

Число погибших во время теракта в "Крокус Сити" увеличилось до 144 человек

Sputnik Абхазия

Теракт в Красногорске произошел 22 марта. 30.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-30T23:11+0300

2024-03-30T23:11+0300

2024-03-30T23:11+0300

теракт в "крокус сити холле"

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Число погибших во время теракта в "Крокус Сити" увеличилось до 144 человек, 551 — пострадал, сообщила пресс-служба МЧС России по Московской области."По состоянию на 06.00 30.03.2024 в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)", - говорится в релизе ведомства.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. По последним данным, 143 человека погибли, еще более 150 пострадали.За неделю суд арестовал восемь фигурантов по делу. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/sud-arestoval-devyatogo-podozrevaemogo-po-delu-o-terakte-v-krokuse-1050631891.html

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Sputnik Абхазия

теракт в "крокус сити холле"