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Хутаба рассказал, как в Абхазии планируют изменить миграционное законодательство
Хутаба рассказал, как в Абхазии планируют изменить миграционное законодательство
Sputnik Абхазия
О том, как в Абхазии планируется усовершенствовать контроль за пересекающими границу иностранцами, в интервью радио Sputnik рассказал глава парламентского... 30.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-30T15:13+0300
2024-03-30T15:13+0300
2024-03-30T20:51+0300
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Хутаба
Sputnik Абхазия
Хутаба
25 марта комитет Парламента по государственно-правовой политике рассмотрел проект закона, который позволит Государственной миграционной службе до введения в действие миграционных карт, выдаваемых при въезде иностранным гражданам пограничным отрядом СГБ, осуществлять учет иностранных граждан в пунктах пропуска через государственную границу. Это будет способствовать наличию полной базы данных обо всех въезжающих и выезжающих иностранцах и снижению роста фактов нелегальной миграции.В чем заключается необходимость новой нормы и как будет работать закон, в интервью радио Sputnik рассказал глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Народного Собрания Даут Хутаба.
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подкасты, абхазия, парламент абхазии, государственная миграционная служба абхазии, мигранты, государственная граница, аудио
подкасты, абхазия, парламент абхазии, государственная миграционная служба абхазии, мигранты, государственная граница, аудио
Хутаба рассказал, как в Абхазии планируют изменить миграционное законодательство
15:13 30.03.2024 (обновлено: 20:51 30.03.2024)
О том, как в Абхазии планируется усовершенствовать контроль за пересекающими границу иностранцами, в интервью радио Sputnik рассказал глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Народного Собрания Даут Хутаба.
25 марта комитет Парламента по государственно-правовой политике рассмотрел проект закона, который позволит Государственной миграционной службе до введения в действие миграционных карт, выдаваемых при въезде иностранным гражданам пограничным отрядом СГБ, осуществлять учет иностранных граждан в пунктах пропуска через государственную границу. Это будет способствовать наличию полной базы данных обо всех въезжающих и выезжающих иностранцах и снижению роста фактов нелегальной миграции.
В чем заключается необходимость новой нормы и как будет работать закон, в интервью радио Sputnik рассказал глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Народного Собрания Даут Хутаба.