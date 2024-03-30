https://sputnik-abkhazia.ru/20240330/khutaba-rasskazal-kak-v-abkhazii-planiruyut-izmenit-migratsionnoe-zakonodatelstvo--1050628237.html

Хутаба рассказал, как в Абхазии планируют изменить миграционное законодательство

Хутаба рассказал, как в Абхазии планируют изменить миграционное законодательство

Sputnik Абхазия

О том, как в Абхазии планируется усовершенствовать контроль за пересекающими границу иностранцами, в интервью радио Sputnik рассказал глава парламентского... 30.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-30T15:13+0300

2024-03-30T15:13+0300

2024-03-30T20:51+0300

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Хутаба Sputnik Абхазия Хутаба

25 марта комитет Парламента по государственно-правовой политике рассмотрел проект закона, который позволит Государственной миграционной службе до введения в действие миграционных карт, выдаваемых при въезде иностранным гражданам пограничным отрядом СГБ, осуществлять учет иностранных граждан в пунктах пропуска через государственную границу. Это будет способствовать наличию полной базы данных обо всех въезжающих и выезжающих иностранцах и снижению роста фактов нелегальной миграции.В чем заключается необходимость новой нормы и как будет работать закон, в интервью радио Sputnik рассказал глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Народного Собрания Даут Хутаба.

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подкасты, абхазия, парламент абхазии, государственная миграционная служба абхазии, мигранты, государственная граница, аудио