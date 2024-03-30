https://sputnik-abkhazia.ru/20240330/proekt-art-rezidentsiya-guma-zapustitsya-v-mae-1050633823.html

Проект "Арт-резиденция "Гума" запустится в мае

Проект "Арт-резиденция "Гума" запустится в мае

Sputnik Абхазия

Цель проекта — дать молодым художникам, музыкантам, поэтам, режиссерам и фотографам проявить себя. 30.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-30T09:00+0300

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СУХУМ, 29 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственный комитет по делам молодежи и спорту вместес культурно-деловой площадкой "Гума" в мае 2024 года запустит проект "Арт-резиденция "Гума". "Не у всех есть возможность организовать персональную выставку или мероприятие, которое поможет проявить талант. Совместно с Госкомспорта мы придумали такой проект. Мы не ограничиваем формат мероприятий, думаем, что это будут выставки, вечера поэзии, музыкальные выступления. Может быть, будет какой-то новый формат, который мы еще не придумали", - рассказала Sputnik представитель "Гумы" Хибла Возба. Она также отметила важность того, чтобы в проекте принимали участие молодые люди из разных районов Абхазии. "Хочется, чтобы молодежь из районов рассмотрела эту площадку как возможность сказать о себе в столице. Мы сейчас принимаем все заявки, строим график мероприятий", - добавила Возба. На месяц "Гума" станет арт-резиденцией, где практически ежедневно будут проходить выставки, перформансы, мастер-классы, кинопоказы или концерты."Мы сотрудничали с "Гумой" в 2023 году, и решили расширить нашу работу и централизовать. Тогда мы организовывали отдельные проекты для молодежи, сейчас мы даем возможность нашим молодым людям, которые занимаются творчеством и иными видами деятельности, которые их интересуют, показать плоды своей работы в одном месте", - подчеркнул глава молодежного отдела Госкомспорта Идрис Кара-Осман-оглы. Финансовую часть реализации проекта Госкомспорта берет на себя, "Гума" будет заниматься организационными вопросами, подчеркнул он. Прием заявок для участия в проекте "Арт-резиденция "Гума" будет проходить с 1 по 15 апреля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/abkhaziya-na-vsemirnom-festivale-molodezhi-1050356018.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/Zheleznodorozhnaya-stantsiya-Guma-FOTOLENTA--1033355580.html

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