https://sputnik-abkhazia.ru/20240331/dopolnitelnoe-vremya-adleyba-o-boe-s-alimatovym-i-ritme-zhizni-boksera-1050618184.html
Дополнительное время: Адлейба о бое с Алиматовым и ритме жизни боксера
Дополнительное время: Адлейба о бое с Алиматовым и ритме жизни боксера
Sputnik Абхазия
Бой между Игорем Адлейба и Рамазоном Алиматовым на вечере бокса в Екатеринбурге завершился ничьей. В эфире радио Sputnik абхазский спортсмен рассказал, как... 31.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-31T12:55+0300
2024-03-31T12:55+0300
2024-03-31T13:40+0300
радио
подкасты
дополнительное время
спорт
бокс
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/1c/1050617477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9b9c29316f826424fac7cd24d035888.jpg
Дополнительное время: Адлейба о бое с Алиматовым и ритме жизни боксера
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Адлейба о бое с Алиматовым и ритме жизни боксера
Бой между Игорем Адлейба и Рамазоном Алиматовым на вечере бокса в Екатеринбурге завершился ничьей. В эфире радио Sputnik абхазский спортсмен рассказал, как было принято решение участвовать в бое, почему он считает, что в поединке он победитель, и что дает участие в играх БРИКС 2024 под своим флагом.Поединок прошел 23 марта на арене Академии единоборств РМК в рамках вечера профессионального бокса под эгидой RCC Boxing Promotions.Игорь говорит, что хоть бой и завершился ничьей, но он был готов лучше, чем его соперник."Я его передышал, я его перебил, и с каждым раундом добавлял темп", - отметил абхазский спортсмен в эфире радио.Полную версию интервью слушайте в подкасте.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/1c/1050617477_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_0b461e711cc07e903aa53d8846639aa8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, дополнительное время, спорт, бокс, аудио
подкасты, дополнительное время, спорт, бокс, аудио
Бой между Игорем Адлейба и Рамазоном Алиматовым на вечере бокса в Екатеринбурге завершился ничьей. В эфире радио Sputnik абхазский спортсмен рассказал, как было принято решение участвовать в бое, почему он считает, что в поединке он победитель, и что дает участие в играх БРИКС 2024 под своим флагом.
Поединок прошел 23 марта на арене Академии единоборств РМК в рамках вечера профессионального бокса под эгидой RCC Boxing Promotions.
Игорь говорит, что хоть бой и завершился ничьей, но он был готов лучше, чем его соперник.
"Я его передышал, я его перебил, и с каждым раундом добавлял темп", - отметил абхазский спортсмен в эфире радио.
Полную версию интервью слушайте в подкасте.