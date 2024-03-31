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Дополнительное время: Адлейба о бое с Алиматовым и ритме жизни боксера

Дополнительное время: Адлейба о бое с Алиматовым и ритме жизни боксера

Sputnik Абхазия

Бой между Игорем Адлейба и Рамазоном Алиматовым на вечере бокса в Екатеринбурге завершился ничьей. В эфире радио Sputnik абхазский спортсмен рассказал, как... 31.03.2024, Sputnik Абхазия

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2024-03-31T12:55+0300

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Дополнительное время: Адлейба о бое с Алиматовым и ритме жизни боксера Sputnik Абхазия Дополнительное время: Адлейба о бое с Алиматовым и ритме жизни боксера

Бой между Игорем Адлейба и Рамазоном Алиматовым на вечере бокса в Екатеринбурге завершился ничьей. В эфире радио Sputnik абхазский спортсмен рассказал, как было принято решение участвовать в бое, почему он считает, что в поединке он победитель, и что дает участие в играх БРИКС 2024 под своим флагом.Поединок прошел 23 марта на арене Академии единоборств РМК в рамках вечера профессионального бокса под эгидой RCC Boxing Promotions.Игорь говорит, что хоть бой и завершился ничьей, но он был готов лучше, чем его соперник."Я его передышал, я его перебил, и с каждым раундом добавлял темп", - отметил абхазский спортсмен в эфире радио.Полную версию интервью слушайте в подкасте.

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