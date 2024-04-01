https://sputnik-abkhazia.ru/20240401/abkhaziya-na-vtorom-meste-po-populyarnosti-u-rossiyan-dlya-zarubezhnogo-otdykha--1050641239.html
Абхазия на втором месте по популярности у россиян для зарубежного отдыха
Абхазия на втором месте по популярности у россиян для зарубежного отдыха
Sputnik Абхазия
Цены на отдых подорожали во всех странах, в том числе и в Абхазии – средний чек в республике вырос до 138 тысяч рублей. 01.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-01T09:00+0300
2024-04-01T09:00+0300
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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Абхазия вошла в топ-5 стран, в которые россияне забронировали летние турпутевки, рассказали РИА Новости в сервисе Travelata, основываясь на собственных данных.Первое место по спросу на летний отдых у Турции. Это не только самое востребованное направление, но и самое дорогое. Средний чек составляет 275 тысяч рублей. В прошлом году он был 222 тысячи рублей. Отдых подорожал и в Абхазии. Прошлогодний средний чек вырос со 101 тысячи рублей до 138 тысяч.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/letniy-otdykh-v-abkhazii-zanimaet-vtoroe-mesto-po-sprosu-posle-kurortov-krasnodarskogo-kraya-1050227067.html
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абхазия, отдых в абхазии, туризм
абхазия, отдых в абхазии, туризм
Абхазия на втором месте по популярности у россиян для зарубежного отдыха
09:00 01.04.2024 (обновлено: 10:31 01.04.2024)
Цены на отдых подорожали во всех странах, в том числе и в Абхазии – средний чек в республике вырос до 138 тысяч рублей.
СУХУМ, 1 апр – Sputnik.
Абхазия вошла в топ-5 стран, в которые россияне забронировали летние турпутевки, рассказали РИА Новости
в сервисе Travelata, основываясь на собственных данных.
В рейтинге республика опередила Египет, ОАЭ и Тайланд. ⠀
Первое место по спросу на летний отдых у Турции. Это не только самое востребованное направление, но и самое дорогое. Средний чек составляет 275 тысяч рублей. В прошлом году он был 222 тысячи рублей.
Отдых подорожал и в Абхазии. Прошлогодний средний чек вырос со 101 тысячи рублей до 138 тысяч.