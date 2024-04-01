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Ахба рассказала о погоде в Абхазии в апреле

Ахба рассказала о погоде в Абхазии в апреле

Sputnik Абхазия

О погоде в Абхазии на первую половину апреля в интервью радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба. 01.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-01T12:59+0300

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Ахба рассказала о погоде в Абхазии в апреле Sputnik Абхазия Ахба рассказала о погоде в Абхазии в апреле

Уже по-весеннему тепло, подобная погода сохранится в первой половине апреля, за исключением дней, когда придут фронты атлантического циклона, рассказала Лариса Ахба. "Уже поздно вечером 3 апреля этот фронт будет проходить, затронет нас немного. Но сильных осадков мы не ожидаем. С 6 на 7 и ночью 8 апреля холодный воздух спустится к нам. Температуры ночные будут держаться от 7 до 9 градусов. Дневные температуры будут от 15 до 20 градусов", – сообщила Ахба.Подробности слушайте в подкасте.

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