https://sputnik-abkhazia.ru/20240401/raboty-aleksandra-chachba-shervashidze-nashli-v-sgorevshem-zdanii-soyuza-khudozhnikov-1050649947.html

Работы Александра Чачба-Шервашидзе нашли в сгоревшем здании Союза художников

Работы Александра Чачба-Шервашидзе нашли в сгоревшем здании Союза художников

Sputnik Абхазия

Пожар в здании Союза художников Абхазии произошел в ночь с 20 на 21 января. Из четырех тысяч картин уцелело около 150, в их числе две работы Варвары Бубновой. 01.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-01T22:25+0300

2024-04-01T22:25+0300

2024-04-01T22:25+0300

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пожар в здании союза художников абхазии

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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Несколько работ Александра Чачба-Шервашидзе были найдены при разборе завалов в здании Союза художников Абхазии, пострадавшем от пожара в январе. Об этом Sputnik сообщил директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания.Картины обгорели, но по-прежнему узнаваемы. В их числе "Портрет мадемуазель Бессон", "Женщина в красной шляпе", несколько эскизов театральных декораций. Абхазские реставраторы специализируются на масляной живописи, добавил Сакания. Но летом в республику приедут специалисты, которые умеют работать с рисунками на бумаге. Директор нацгалереи выразил надежду на то, что они помогут спасти пострадавшие шедевры.Расчистка помещений, пострадавших от пожара, продолжается уже несколько дней. Помимо рисунков Шервашидзе-Чачба там также были найдены декоративные тарелочки и работы Валентины Хурхумал, в том числе знаковая скульптура "Маленькие наездники".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/natsionalnaya-kartinnaya-galereya-istoriya-gibel-i-vozrozhdenie-1050415231.html

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абхазия, новости, пожар в здании союза художников абхазии