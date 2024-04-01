https://sputnik-abkhazia.ru/20240401/sotsialno-znachimye-obekty-stroyat-v-gagrskom-rayone-1050650740.html

Социально значимые объекты строят в Гагрском районе

Социально значимые объекты строят в Гагрском районе

Sputnik Абхазия

Один Дом культуры восстанавливается в Пицунде, другой - в селе Лдзаа. Кроме того, к концу года в Лдзаанской школе №1 появятся столовая и актовый зал. 01.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-01T23:34+0300

2024-04-01T23:34+0300

2024-04-01T23:34+0300

в абхазии

абхазия

новости

гагрский район

абхазия: благоустройство районов и городов

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/07/1047364386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1484f6113793112ae7489173abd6cbf.jpg

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. В Гагрском районе строят и ремонтируют несколько социально значимых объектов, сообщили в пресс-службе президента Абхазии. "Сметная стоимость работ составляет 39,2 миллиона рублей, 18 из которых уже освоены. Только на замену кровли было выделено более 5,4 миллиона рублей", - рассказал представитель компании-подрядчика Теймураз Чкотуа. Он добавил, что деньги были выделены из местного бюджета. Строительство еще одного дома культуры идет в селе Лдзаа. Когда-то там уже было это учреждение, но в 1998 году оно сгорело. Сейчас фундамент нового здания залили на месте старого. Согласно проекту, здание, площадь которого составляет 863 м², будет одноэтажным, рассчитанным на 270 посадочных мест. В планах сдача объекта к началу 2025 года.Еще один социально значимый объект будет сдан в эксплуатацию в конце 2024 года - это двухэтажная пристройка в Лдзаанской школе №1. На первом этаже будет располагаться столовая, на втором - актовый зал, которых раньше в школе не было. По словам директора учебного заведения Мимозы Еник, в школе 11 классов и 110 учеников. Она выразила надежду на то, что после того, как ремонт в здании будет завершен, количество учеников вырастет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240315/okolo-25-millionov-rubley-budet-potracheno-na-remont-sukhumskoy-gorbolnitsy-1050472624.html

абхазия

гагрский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, гагрский район, абхазия: благоустройство районов и городов