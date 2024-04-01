https://sputnik-abkhazia.ru/20240401/sotsialno-znachimye-obekty-stroyat-v-gagrskom-rayone-1050650740.html
Социально значимые объекты строят в Гагрском районе
Социально значимые объекты строят в Гагрском районе
Sputnik Абхазия
Один Дом культуры восстанавливается в Пицунде, другой - в селе Лдзаа. Кроме того, к концу года в Лдзаанской школе №1 появятся столовая и актовый зал. 01.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-01T23:34+0300
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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. В Гагрском районе строят и ремонтируют несколько социально значимых объектов, сообщили в пресс-службе президента Абхазии. "Сметная стоимость работ составляет 39,2 миллиона рублей, 18 из которых уже освоены. Только на замену кровли было выделено более 5,4 миллиона рублей", - рассказал представитель компании-подрядчика Теймураз Чкотуа. Он добавил, что деньги были выделены из местного бюджета. Строительство еще одного дома культуры идет в селе Лдзаа. Когда-то там уже было это учреждение, но в 1998 году оно сгорело. Сейчас фундамент нового здания залили на месте старого. Согласно проекту, здание, площадь которого составляет 863 м², будет одноэтажным, рассчитанным на 270 посадочных мест. В планах сдача объекта к началу 2025 года.Еще один социально значимый объект будет сдан в эксплуатацию в конце 2024 года - это двухэтажная пристройка в Лдзаанской школе №1. На первом этаже будет располагаться столовая, на втором - актовый зал, которых раньше в школе не было. По словам директора учебного заведения Мимозы Еник, в школе 11 классов и 110 учеников. Она выразила надежду на то, что после того, как ремонт в здании будет завершен, количество учеников вырастет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240315/okolo-25-millionov-rubley-budet-potracheno-na-remont-sukhumskoy-gorbolnitsy-1050472624.html
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абхазия, новости, гагрский район, абхазия: благоустройство районов и городов
абхазия, новости, гагрский район, абхазия: благоустройство районов и городов
Социально значимые объекты строят в Гагрском районе
Один Дом культуры восстанавливается в Пицунде, другой - в селе Лдзаа. Кроме того, к концу года в Лдзаанской школе №1 появятся столовая и актовый зал.
СУХУМ, 1 апр - Sputnik. В Гагрском районе строят и ремонтируют несколько социально значимых объектов, сообщили в пресс-службе президента Абхазии.
В Пицунде идет ремонт Дома культуры, который начался в 2023 году. Уже полностью заменена ветхая кровля площадью 110 м², завершены черновые работы в кабинетах, в вестибюле установлены новые окна. Сейчас ремонтируется актовый зал со сценой и фасад здания.
"Сметная стоимость работ составляет 39,2 миллиона рублей, 18 из которых уже освоены. Только на замену кровли было выделено более 5,4 миллиона рублей", - рассказал представитель компании-подрядчика Теймураз Чкотуа. Он добавил, что деньги были выделены из местного бюджета.
Строительство еще одного дома культуры идет в селе Лдзаа. Когда-то там уже было это учреждение, но в 1998 году оно сгорело. Сейчас фундамент нового здания залили на месте старого. Согласно проекту, здание, площадь которого составляет 863 м², будет одноэтажным, рассчитанным на 270 посадочных мест. В планах сдача объекта к началу 2025 года.
Еще один социально значимый объект будет сдан в эксплуатацию в конце 2024 года - это двухэтажная пристройка в Лдзаанской школе №1. На первом этаже будет располагаться столовая, на втором - актовый зал, которых раньше в школе не было.
По словам директора учебного заведения Мимозы Еник, в школе 11 классов и 110 учеников. Она выразила надежду на то, что после того, как ремонт в здании будет завершен, количество учеников вырастет.