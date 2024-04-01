https://sputnik-abkhazia.ru/20240401/sud-arestoval-desyatogo-podozrevaemogo-po-delu-o-terakte-v-krokuse-1050650509.html
Суд арестовал десятого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе"
Суд арестовал десятого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе"
Sputnik Абхазия
Теракт в Красногорске произошел 22 марта. В результате погибли 144 человека, более 550 пострадали. 01.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-01T22:58+0300
2024-04-01T22:58+0300
2024-04-01T22:58+0300
теракт в "крокус сити холле"
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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзоду до 22 мая, сообщает РИА Новости.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. По последним данным, погибли 144 человека, 551 пострадал. Ранее суд арестовал девять фигурантов по делу. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/sledkom-poluchil-dokazatelstva-svyazi-terroristov-iz-krokusa-s-ukrainoy-1050621688.html
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теракт в "крокус сити холле", новости, россия
теракт в "крокус сити холле", новости, россия
Суд арестовал десятого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе"
Теракт в Красногорске произошел 22 марта. В результате погибли 144 человека, более 550 пострадали.
СУХУМ, 1 апр - Sputnik.
Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзоду до 22 мая, сообщает РИА Новости
.
Подозреваемый общался с судом через переводчика. Он рассказал, что имеет гражданство Таджикистана и до задержания неофициально работал на стройке. Юсуфзода женат, он - отец троих детей.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. По последним данным, погибли 144 человека, 551 пострадал.
Ранее суд арестовал девять фигурантов по делу. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.