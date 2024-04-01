https://sputnik-abkhazia.ru/20240401/sud-arestoval-desyatogo-podozrevaemogo-po-delu-o-terakte-v-krokuse-1050650509.html

Суд арестовал десятого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе"

Суд арестовал десятого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе"

Sputnik Абхазия

Теракт в Красногорске произошел 22 марта. В результате погибли 144 человека, более 550 пострадали. 01.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-01T22:58+0300

2024-04-01T22:58+0300

2024-04-01T22:58+0300

теракт в "крокус сити холле"

новости

россия

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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзоду до 22 мая, сообщает РИА Новости.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. По последним данным, погибли 144 человека, 551 пострадал. Ранее суд арестовал девять фигурантов по делу. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/sledkom-poluchil-dokazatelstva-svyazi-terroristov-iz-krokusa-s-ukrainoy-1050621688.html

россия

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теракт в "крокус сити холле", новости, россия