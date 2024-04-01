https://sputnik-abkhazia.ru/20240401/zhiloy-dom-sgorel-v-sele-dzhgyarda-1050650256.html

Жилой дом сгорел в селе Джгярда

Жилой дом сгорел в селе Джгярда

Sputnik Абхазия

МЧС Абхазии призывает граждан не поджигать сухостой, так как из-за теплой и ветренной погоды пламя быстро распространяется и может причинить ущерб жилым домам... 01.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-01T22:39+0300

2024-04-01T22:39+0300

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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Жилой дом сгорел в селе Джгярда Очамчырского района. Об этом сообщает МЧС Абхазии.Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 13:14, но к приезду спасателей обгоревшая кровля обрушилась, дом был охвачен огнем полностью. Спасти его не удалось.Никто из жильцов в пожаре не пострадал.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240330/trud-stavshiy-peplom-kak-prirodnye-pozhary-unichtozhili-selkhoz-kultury-v-markule-1050635436.html

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