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Жилой дом сгорел в селе Джгярда
Жилой дом сгорел в селе Джгярда
Sputnik Абхазия
МЧС Абхазии призывает граждан не поджигать сухостой, так как из-за теплой и ветренной погоды пламя быстро распространяется и может причинить ущерб жилым домам... 01.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-01T22:39+0300
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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Жилой дом сгорел в селе Джгярда Очамчырского района. Об этом сообщает МЧС Абхазии.Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 13:14, но к приезду спасателей обгоревшая кровля обрушилась, дом был охвачен огнем полностью. Спасти его не удалось.Никто из жильцов в пожаре не пострадал.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240330/trud-stavshiy-peplom-kak-prirodnye-pozhary-unichtozhili-selkhoz-kultury-v-markule-1050635436.html
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абхазия, новости, мчс абхазии
Жилой дом сгорел в селе Джгярда
МЧС Абхазии призывает граждан не поджигать сухостой, так как из-за теплой и ветренной погоды пламя быстро распространяется и может причинить ущерб жилым домам, хозяйственным постройкам и сельхозугодьям.
СУХУМ, 1 апр - Sputnik.
Жилой дом сгорел в селе Джгярда Очамчырского района. Об этом сообщает
МЧС Абхазии.
Накануне в окрестностях села горели сухостой и подлесок, это и стало причиной пожара, сообщает МЧС.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 13:14, но к приезду спасателей обгоревшая кровля обрушилась, дом был охвачен огнем полностью. Спасти его не удалось.
Никто из жильцов в пожаре не пострадал.