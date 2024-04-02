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Абхазию на Играх БРИКС и Играх дружбы представят 60 спортсменов
Абхазию на Играх БРИКС и Играх дружбы представят 60 спортсменов
Sputnik Абхазия
Во международных соревнованиях спортсмены из Абхазии будут выступать под своим флагом. 02.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 апр –Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазию на играх БРИКС и Играх дружбы представят 60 спортсменов, сообщили Sputnik в Государственном комитете республики по делам молодежи и спорту.Спортивные игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в них примут участие представители 50 стран. Абхазские спортсмены будут выступать под своим флагом. Всемирные Игры дружбы пройдут в Екатеринбурге и Москве с 15 по 29 сентября 2024 года. Они включают в себя выступления по 33 летним видам спорта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/stimul-ozhidaniya-i-plany-khagba-podvel-sportivnye-itogi-2023-goda-1049727855.html
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Абхазию на Играх БРИКС и Играх дружбы представят 60 спортсменов

17:50 02.04.2024 (обновлено: 18:03 02.04.2024)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународный фестиваль студенческого спорта. Настольный теннис
Международный фестиваль студенческого спорта. Настольный теннис - Sputnik Абхазия, 1920, 02.04.2024
© Sputnik / Павел Лисицын
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Во международных соревнованиях спортсмены из Абхазии будут выступать под своим флагом.
СУХУМ, 2 апр –Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазию на играх БРИКС и Играх дружбы представят 60 спортсменов, сообщили Sputnik в Государственном комитете республики по делам молодежи и спорту.

Они выступят в 15 видах спорта: бокс, дзюдо, каратэ, настольный теннис, самбо, пляжный волейбол, вольная борьба, тяжелая атлетика, фиджитал баскетбол, шахматы, стритбол, джиу-джитсу, тхэквондо, греко-римская борьба и куреш (традиционный вид борьбы у тюркских народов - прим.).

Спортивные игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в них примут участие представители 50 стран. Абхазские спортсмены будут выступать под своим флагом.
Всемирные Игры дружбы пройдут в Екатеринбурге и Москве с 15 по 29 сентября 2024 года. Они включают в себя выступления по 33 летним видам спорта.
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