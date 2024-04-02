Абхазию на Играх БРИКС и Играх дружбы представят 60 спортсменов
17:50 02.04.2024 (обновлено: 18:03 02.04.2024)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународный фестиваль студенческого спорта. Настольный теннис
© Sputnik / Павел Лисицын/
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Во международных соревнованиях спортсмены из Абхазии будут выступать под своим флагом.
СУХУМ, 2 апр –Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазию на играх БРИКС и Играх дружбы представят 60 спортсменов, сообщили Sputnik в Государственном комитете республики по делам молодежи и спорту.
Они выступят в 15 видах спорта: бокс, дзюдо, каратэ, настольный теннис, самбо, пляжный волейбол, вольная борьба, тяжелая атлетика, фиджитал баскетбол, шахматы, стритбол, джиу-джитсу, тхэквондо, греко-римская борьба и куреш (традиционный вид борьбы у тюркских народов - прим.).
Спортивные игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в них примут участие представители 50 стран. Абхазские спортсмены будут выступать под своим флагом.
Всемирные Игры дружбы пройдут в Екатеринбурге и Москве с 15 по 29 сентября 2024 года. Они включают в себя выступления по 33 летним видам спорта.