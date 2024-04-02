https://sputnik-abkhazia.ru/20240402/abkhaziyu-na-igrakh-briks-i-igrakh-druzhby-predstavyat-60-sportsmenov-1050657318.html

Абхазию на Играх БРИКС и Играх дружбы представят 60 спортсменов

Абхазию на Играх БРИКС и Играх дружбы представят 60 спортсменов

Sputnik Абхазия

Во международных соревнованиях спортсмены из Абхазии будут выступать под своим флагом. 02.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-02T17:50+0300

2024-04-02T17:50+0300

2024-04-02T18:03+0300

новости

абхазия

спорт

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/02/1050656207_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_e5ab58f670921fde1bd29636153ebf8d.jpg

СУХУМ, 2 апр –Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазию на играх БРИКС и Играх дружбы представят 60 спортсменов, сообщили Sputnik в Государственном комитете республики по делам молодежи и спорту.Спортивные игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в них примут участие представители 50 стран. Абхазские спортсмены будут выступать под своим флагом. Всемирные Игры дружбы пройдут в Екатеринбурге и Москве с 15 по 29 сентября 2024 года. Они включают в себя выступления по 33 летним видам спорта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/stimul-ozhidaniya-i-plany-khagba-podvel-sportivnye-itogi-2023-goda-1049727855.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, абхазия, спорт