https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/stimul-ozhidaniya-i-plany-khagba-podvel-sportivnye-itogi-2023-goda-1049727855.html

Стимул, ожидания и планы: Хагба подвел спортивные итоги 2023 года

Стимул, ожидания и планы: Хагба подвел спортивные итоги 2023 года

Руководитель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба подвел итоги 2023 года и поделился планами на будущий год в беседе с руководителем пресс-центра... 02.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-02T16:45+0300

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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Ряд спортивных направлений набирают популярность в Абхазии, среди них футбол и волейбол, сказал руководитель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.В частности, он отметил, какое для республики имеет значение участие в играх БРИКС и во "Всемирных играх дружбы".По словам Хагба, в сентябре 2024 года также состоятся "Всемирные игры дружбы" в Екатеринбурге, которые многие называют аналогом Олимпиады. Эти события, подчеркнул он, будут стимул для профессионального занятия спортом в республике.Еще одним знаковым событием Хагба назвал участие мужской команды по волейболу "Апсны" в профессиональной лиге "Б" Чемпионата России."Как ранее сказали, мы уже несколько туров провели в Абхазии. Люди, которые разбираются в этом виде спорта и болеют за него, имели возможность прийти и быть частью этой большой команды, большого праздника, или же посмотреть в прямом эфире. На наш взгляд, данный вид спорта уже начинает развиваться. Дети, которые занимаются волейболом, видят, что есть флагманская команда и к чему нужно стремиться", - уверен он и добавил, что у Абхазии есть все возможности для того чтобы расти и идти вперед.Хагба также рассказал, как развивается футбол в Абхазии и сколько человек в стране занимаются этим видом спорта.Что касается высшей лиги, добавил он, самой титулованной командой за послевоенный период остается сухумский клуб "Нарт", но и у других команд есть возможность себя проявить. В пример он привел ФК "Гагра", молодой клуб "Рица" из Гудауты и клуб "Кутол", которому удалось выти в высшую лигу из первой лиги.Хагба отметил работу Федерации футбола страны во главе с ее руководителем Шабатом Логуа, которая проводит большую работу для развития этого популярного в Абхазии спорта.Еще одним позитивным событием 2023 года Хагба назвал победу футбольного клуба "Апсны" в Чемпионате Сочи. Он уверен, что это хороший стимул для игроков, которые могли быть замечены скаутами – людьми, которые занимаются сбором, обработкой и наблюдением за определенными игроками для своей команды.В октябре 2023 года на сухумском стадионе "Динамо" состоялся матч между командой российской Медиалиги ФК "10" и "Апсны". Президент ФК "10" - знаменитый российский юморист Азамат Мусагалиев.Как подчеркнул Хагба, это событие вызвало большой интерес со стороны болельщиков и подобное футбольное шоу способствует популяризации спорта в стране.Абхазия будет готовиться к участию Чемпионата мира по футболу под эгидой "ConIFA", уточнил Таращ Хагба."К сожалению, с 2019 года, когда наша команда играла в Чемпионате Европы в Нагорном Карабахе и заняла третье место, с тех пор у нас нет возможности принимать участие под этой эгидой, так как всегда откладывалось по тем или иным причинам. В этом году, если никаких изменений не будет, наша команда, конечно, будет готовиться к этому масштабному для нас футбольному мероприятию", - отметил он.В 2024 году в Абхазии впервые состоится марафон "Сухум". По мнению министра спорта России Олега Матыцина, это может стать визитной карточкой республики.Марафон будет проводиться совместно с "Профессиональной беговой историей", которым руководит Дмитрий Тарасов. Численность участников этого марафона превышает 40 тысяч человек, уточнил Хагба."Они по всему миру проводят эти марафоны. Совместно с ними мы стараемся провести это в Абхазии под названием "Сухумский марафон". Мы понимаем, что есть спортивная сторона этого вопроса и имиджевая. Большое количество спортсменов приедут в Абхазию не только из России, но и других стран, городов. Мы ожидаем большой наплыв спортсменов", - сказал он.Абхазии необходимо подойти к этому вопросу тщательно и ответственно для того чтобы показать спортивную сторону Абхазии с хорошей стороны.Спортом в Абхазии занимается около 14 тысяч человек, сообщил Хагба и подчеркнул, что государство должно их поддерживать, но ввиду небольших ресурсов взять на себя абсолютное финансирование пока оно не может.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/dopolnitelnoe-vremya-sportsmen-goda-abkhazii-bokser-khariton-agrba---1049635520.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/sportivnye-dostizheniya-abkhazii-pobedy-v-2023-godu-1049343863.html

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