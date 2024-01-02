Стимул, ожидания и планы: Хагба подвел спортивные итоги 2023 года
16:45 02.01.2024 (обновлено: 16:50 02.01.2024)
© Sputnik / Марианна Кубрава Таращ Хагба
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Руководитель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба подвел итоги 2023 года и поделился планами на будущий год в беседе с руководителем пресс-центра Sputnik Абхазия Иналом Лазба.
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Ряд спортивных направлений набирают популярность в Абхазии, среди них футбол и волейбол, сказал руководитель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.
В частности, он отметил, какое для республики имеет значение участие в играх БРИКС и во "Всемирных играх дружбы".
"На недавней встрече с министром спорта Российской Федерации мы обсуждали ряд вопросов, связанных с развитием нашего абхазского спорта. К счастью, Олег Матыцин прекрасно знает нашу историю – богатую, спортивную, многогранную историю. Знает, с какими проблемами мы сталкиваемся ежедневно и при этом он понимал, что такое большое событие для нас будет способствовать развитию абхазского спорта", - отметил он.
По словам Хагба, в сентябре 2024 года также состоятся "Всемирные игры дружбы" в Екатеринбурге, которые многие называют аналогом Олимпиады. Эти события, подчеркнул он, будут стимул для профессионального занятия спортом в республике.
Еще одним знаковым событием Хагба назвал участие мужской команды по волейболу "Апсны" в профессиональной лиге "Б" Чемпионата России.
"Как ранее сказали, мы уже несколько туров провели в Абхазии. Люди, которые разбираются в этом виде спорта и болеют за него, имели возможность прийти и быть частью этой большой команды, большого праздника, или же посмотреть в прямом эфире. На наш взгляд, данный вид спорта уже начинает развиваться. Дети, которые занимаются волейболом, видят, что есть флагманская команда и к чему нужно стремиться", - уверен он и добавил, что у Абхазии есть все возможности для того чтобы расти и идти вперед.
Хагба также рассказал, как развивается футбол в Абхазии и сколько человек в стране занимаются этим видом спорта.
"Последнее время популяризация футбола в стране на радость улучшается. Сегодня более 1200 детей занимаются футболом – это минимум восемь возрастных категорий. У нас появилась первая лига – их там 13 команд. Помимо этого, есть высшая лига, где восемь команд. Другими словами, более 2000 человек занимаются у нас футболом.
Что касается высшей лиги, добавил он, самой титулованной командой за послевоенный период остается сухумский клуб "Нарт", но и у других команд есть возможность себя проявить. В пример он привел ФК "Гагра", молодой клуб "Рица" из Гудауты и клуб "Кутол", которому удалось выти в высшую лигу из первой лиги.
Хагба отметил работу Федерации футбола страны во главе с ее руководителем Шабатом Логуа, которая проводит большую работу для развития этого популярного в Абхазии спорта.
Еще одним позитивным событием 2023 года Хагба назвал победу футбольного клуба "Апсны" в Чемпионате Сочи. Он уверен, что это хороший стимул для игроков, которые могли быть замечены скаутами – людьми, которые занимаются сбором, обработкой и наблюдением за определенными игроками для своей команды.
В октябре 2023 года на сухумском стадионе "Динамо" состоялся матч между командой российской Медиалиги ФК "10" и "Апсны". Президент ФК "10" - знаменитый российский юморист Азамат Мусагалиев.
Как подчеркнул Хагба, это событие вызвало большой интерес со стороны болельщиков и подобное футбольное шоу способствует популяризации спорта в стране.
"Наша задача показать не только Российской Федерации, но и всему миру, что мы такие же люди, мы также хотим играть в футбол, что мы не противоречим канонам и правилам международных организаций. Мы хотим также развиваться. Мне кажется, что такие шаги способствуют популяризации футбола. Вслед за этой командой приехал клуб "Мкал", которая является одной из лучших в этой медиалиге. На мой взгляд, Федерация идет в правильном направлении", - сказал Хагба.
Абхазия будет готовиться к участию Чемпионата мира по футболу под эгидой "ConIFA", уточнил Таращ Хагба.
"К сожалению, с 2019 года, когда наша команда играла в Чемпионате Европы в Нагорном Карабахе и заняла третье место, с тех пор у нас нет возможности принимать участие под этой эгидой, так как всегда откладывалось по тем или иным причинам. В этом году, если никаких изменений не будет, наша команда, конечно, будет готовиться к этому масштабному для нас футбольному мероприятию", - отметил он.
В 2024 году в Абхазии впервые состоится марафон "Сухум". По мнению министра спорта России Олега Матыцина, это может стать визитной карточкой республики.
Марафон будет проводиться совместно с "Профессиональной беговой историей", которым руководит Дмитрий Тарасов. Численность участников этого марафона превышает 40 тысяч человек, уточнил Хагба.
"Они по всему миру проводят эти марафоны. Совместно с ними мы стараемся провести это в Абхазии под названием "Сухумский марафон". Мы понимаем, что есть спортивная сторона этого вопроса и имиджевая. Большое количество спортсменов приедут в Абхазию не только из России, но и других стран, городов. Мы ожидаем большой наплыв спортсменов", - сказал он.
Абхазии необходимо подойти к этому вопросу тщательно и ответственно для того чтобы показать спортивную сторону Абхазии с хорошей стороны.
Спортом в Абхазии занимается около 14 тысяч человек, сообщил Хагба и подчеркнул, что государство должно их поддерживать, но ввиду небольших ресурсов взять на себя абсолютное финансирование пока оно не может.