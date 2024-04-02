https://sputnik-abkhazia.ru/20240402/kanal-dostavki-vzryvchatki-iz-ukrainy-perekryla-fsb-1050653270.html

Канал доставки взрывчатки из Украины перекрыла ФСБ

Канал доставки взрывчатки из Украины перекрыла ФСБ

Sputnik Абхазия

Массы изъятого гексагена (взрывчатое вещество -- прим.) достаточно для того, чтобы взорвать пятиэтажку. 02.04.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Российские спецслужбы перекрыли канал доставки взрывчатки из Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ. Опасный груз был остановлен на автомобильном пункте пропуска "Убылинка" в Псковской области на границе с Латвией. Бомбы были спрятаны в православные иконы и церковную утварь."Всего из груза, следовавшего по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7", — уточнили в ведомстве.Злоумышленника задержали. По его словам, он вез груз в Москву.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240205/vzryvchatka-dlya-terakta-v-voronezhe-byla-zaderzhana-v-gruzii-1050059594.html

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