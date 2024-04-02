https://sputnik-abkhazia.ru/20240402/letchikov-sovershivshego-vynuzhdennuyu-posadku-mi-24-dostavili-v-bolnitsu-1050658699.html

Летчиков совершившего вынужденную посадку Ми-24 доставили в больницу

Летчиков совершившего вынужденную посадку Ми-24 доставили в больницу

Sputnik Абхазия

Ми-24 Минобороны Абхазии совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт во вторник, 2 апреля. На его борту было три человека. 02.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-02T22:58+0300

2024-04-02T22:58+0300

2024-04-02T22:58+0300

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Три летчика, пострадавших во время вынужденной посадки вертолета Ми-24, были доставлены в военный госпиталь в Агудзере с травмами различными степенями тяжести. Об этом в эфире АГТРК рассказал начальник госпиталя Аляс Джинджолия."По данным компьютерной томографии, у него оскольчатый перелом одного позвонка. Сейчас решается вопрос о том, сможем ли мы оперировать этого пациента здесь или понадобится перевод в профильную российскую клинику для высокотехнологичного оперативного вмешательства", - рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба. По словам главврача Республиканской больницы Эрика Хатхуа, в медучреждение переведут и другого пилота, у которого также диагностирован перелом поясничного отдела позвоночника. Третий пациент останется в агудзерском госпитале - у него травмы средней степени тяжести и ушибы мягких тканей.Ми-24 Минобороны Абхазии совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт во вторник, 2 апреля. На его борту было три пилота - Георгий Пачулия, Виталий Коренов и Эдуард Мкртчян. Причины происшествия выясняются.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240402/vertolet-minoborony-abkhazii-sovershil-vynuzhdennuyu-posadku-v-rayone-sela-katsikyt-1050653629.html

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