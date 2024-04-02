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Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 апреля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного атмосферного давления, которое медленно будет расти. 02.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-02T18:25+0300

2024-04-02T18:25+0300

2024-04-02T18:25+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 2 апр – Sputnik. В среду, 3 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Местами в конце дня, ближе к вечеру, ожидается дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии