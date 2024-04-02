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Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 апреля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного атмосферного давления, которое медленно будет расти. 02.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-02T18:25+0300
2024-04-02T18:25+0300
2024-04-02T18:25+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 2 апр – Sputnik. В среду, 3 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Местами в конце дня, ближе к вечеру, ожидается дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 апреля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного атмосферного давления, которое медленно будет расти.
СУХУМ, 2 апр – Sputnik. В среду, 3 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами в конце дня, ближе к вечеру, ожидается дождь разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.