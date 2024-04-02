https://sputnik-abkhazia.ru/20240402/putin-rossiya-doberetsya-do-zakazchikov-terakta-v-krokuse-1050655900.html

Путин: Россия доберется до заказчиков теракта в "Крокусе"

Путин: Россия доберется до заказчиков теракта в "Крокусе"

Sputnik Абхазия

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. По последним данным, погибли 144 человека, 551 пострадал. 02.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-02T17:24+0300

2024-04-02T17:24+0300

2024-04-02T17:32+0300

россия

теракт в "крокус сити холле"

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СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Россия выявит всех заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле", заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД."Те, кто применяет это оружие — а это оружие, которое применяют против России, это очевидно сегодня уже, — должны понимать, что оно обоюдоострое", — сказал он.Президент подчеркнул, что люди, совершающие преступления за деньги, не руководствуются ни религиозными, ни политическими соображениями, а значит, получить нужные данные не составит труда."В этой (террористической - прим.) среде нет надежной агентуры. Там делают за деньги все что угодно: не руководствуясь никакими ни религиозными, ни политическими соображениями, а только финансовыми. Также все легко и продается: любая информация и покупается, и продается, так что до конечных заказчиков мы, безусловно, доберемся", — сказал он.Путин отметил, что террористы и их заказчики хотели посеять в обществе панику и ненависть, расколоть Россию изнутри, и допустить этого нельзя.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240401/sud-arestoval-desyatogo-podozrevaemogo-po-delu-o-terakte-v-krokuse-1050650509.html

россия

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Sputnik Абхазия

россия, теракт в "крокус сити холле"