https://sputnik-abkhazia.ru/20240402/regionalnyy-il-114-300-stanovitsya-na-krylo-1050651068.html

Региональный Ил-114-300 становится на крыло

Региональный Ил-114-300 становится на крыло

Sputnik Абхазия

Возрождение гражданского авиастроения подтверждает технологический суверенитет России. 02.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-02T09:00+0300

2024-04-02T09:00+0300

2024-04-02T10:08+0300

мнение

авторы

колумнисты

авиация

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/15/1031496181_0:107:3117:1860_1920x0_80_0_0_093c3cfc031ad4faca526c3cd680bf63.jpg

Госпрограмма развития авиатранспортной отрасли воплощается в сотни новых высокотехнологичных самолетов разных специализаций, дальности и грузоподъемности – от дальнемагистрального гиганта Ил-96-400 до компактного регионального Ил-114-300, который успешно проходит летные испытания, пишет военный эксперт Александр Хроленко.В конце марта в Подмосковье успешно состоялся первый испытательный полет второго опытного самолета Ил-114-300. До начала полетов самолет прошел серию наземных испытаний. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил оперативность создания Ил-114-300.Региональный самолет Ил-114-300 – глубоко модернизированная версия турбовинтового Ил-114. Самолет предназначен для перевозки до 68 пассажиров (экипаж – 2 человека) или 6,5 тонны груза на расстояние до 2000 км, создан ПАО "Ил" с учетом автономной эксплуатации в суровых климатических условиях, на грунтовых аэродромах отдаленных регионов России (включая Арктику).Машину отличают высокие летно-технические характеристики, новый цифровой пилотажно-навигационный комплекс, широкое применение в конструкции композитных материалов. Мощный, надежный, простой в обслуживании турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ-01 разработан петербургским предприятием "ОДК-Климов", и по техническим характеристикам превосходит зарубежные аналоги. Это достойная замена "ветерану" внутрироссийских авиалиний Ан-24.Новый Ил-114-300 – универсальная платформа, на которой можно создавать различные модификации воздушных судов: транспортные, грузопассажирские, санитарные, специального назначения (полярный, патрульный, разведывательный).Современные региональные самолеты российского производства необходимы для решения задач государственной важности. Госпрограмма развития авиатранспортной отрасли до 2030 года в объеме более 770 млрд рублей ориентирована на рост доли российских лайнеров с 33 до 81 процента, увеличение интенсивности межрегионального авиасообщения в полтора раза. Планами предусмотрены поставки для гражданской авиации 1036 самолетов, в том числе около 100 единиц Ил-114-300. И это без учета значительных потребностей Минобороны РФ и других государственных заказчиков.Cила высоких технологийКомпоновка Ил-114-300 – свободнонесущий моноплан с низкорасположенным крылом и оперением однокилевой схемы. Длина самолета – 26,9 м, размах крыла – 29,8 м, высота – 9 м. На крыле размещены два турбовинтовых двигателя (по 3100 л.с. на взлете) с малошумными шестилопастными воздушными винтами диаметром 3,6 м. Фюзеляж диаметром 2,86 м позволяет расположить в одном ряду четыре пассажирских кресла с центральным проходом шириной почти полметра.Максимальная взлетная масса Ил-114-300 – 23,5 тонны. Дальность полета с максимальным запасом топлива (8780 л) и нагрузкой 1300 кг – 5000 км. Новый самолет получил усовершенствованный комплекс авионики ЦПНК-114М2 разработки АО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро".Производство Ил-114-300 осуществляется в кооперации предприятий Объединенной авиастроительной корпорации: на базе филиалов ПАО "Ил" – Авиастар (Ульяновск) и ВАСО (Воронеж), НАЗ "Сокол" (Нижний Новгород). Финальная сборка самолетов локализована на предприятии Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" в Московской области.Высокотехнологичный региональный Ил-114-300 возвращает Россию в высшую лигу мирового авиастроения. Возрождение и рост серийного производства гражданских самолетов для местных авиалиний позволит РФ полностью убрать с внутреннего рынка иностранных производителей, даст мощный импульс развитию экономики и туризма в субъектах Федерации.Новый Ил-114-300 активно заказывают российские авиакомпании. Конкурентоспособный самолет наверняка будет востребован в странах ближнего и дальнего зарубежья. Заметим, ранее Ил-114 производили в Ташкенте.США со своей стороны обеспокоены возрождением российского гражданского авиастроения и возможностями использования Ил-114-300 в Вооруженных силах РФ в качестве самолета патрульной авиации ВМФ, радиотехнической разведки или контроля воздушно-тактической обстановки (достойная смена "ветеранам" Ил-38 и Ту-142). Американские аналитики считают, что интеграция новейшего российского поисково-прицельного комплекса "Касатка" с ракетно-минным вооружением на базе Ил-114-300 позволит эффективно обнаруживать и поражать надводные и подводные цели. С прицелом на защиту российских интересов в Арктике.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/novyy-ramshtayn-nato-v-rumynii-ne-zamenit-utrachennoy-ukrainy-1050631656.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/svo-rossiyskiy-invar-proshivaet-natovskie-tanki-navylet-1050603462.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

мнение, авторы, колумнисты, авиация, россия