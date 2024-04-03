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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240403/odnogo-iz-postradavshikh-pri-vynuzhdennoy-posadke-mi-24-gospitalizirovali-v-sochi-1050664044.html
Одного из пострадавших при вынужденной посадке Ми-24 госпитализировали в Сочи
Одного из пострадавших при вынужденной посадке Ми-24 госпитализировали в Сочи
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Одного из пострадавших при вынужденной посадке Ми-24 пришлось госпитализировать в медучреждение Сочи, где его прооперировали. Об этом... 03.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Одного из пострадавших при вынужденной посадке Ми-24 пришлось госпитализировать в медучреждение Сочи, где его прооперировали. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Минздрава Абхазии. Еще один член экипажа получает медпомощь в военном госпитале Минобороны республики. Его состояние удовлетворительное. Вертолет Ми-24 Минобороны Абхазии совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт во вторник, 2 апреля. На его борту было три человека.
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происшествия, сочи, здравоохранение, абхазия
происшествия, сочи, здравоохранение, абхазия

Одного из пострадавших при вынужденной посадке Ми-24 госпитализировали в Сочи

12:30 03.04.2024 (обновлено: 14:57 03.04.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукМашина МЧС Абхазии
Машина МЧС Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 03.04.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Одного из пострадавших при вынужденной посадке Ми-24 пришлось госпитализировать в медучреждение Сочи, где его прооперировали. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Минздрава Абхазии.
Второй пациент проходит лечение в Республиканской больнице в Сухуме. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Еще один член экипажа получает медпомощь в военном госпитале Минобороны республики. Его состояние удовлетворительное.
Вертолет Ми-24 Минобороны Абхазии совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт во вторник, 2 апреля. На его борту было три человека.
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