https://sputnik-abkhazia.ru/20240403/odnogo-iz-postradavshikh-pri-vynuzhdennoy-posadke-mi-24-gospitalizirovali-v-sochi-1050664044.html
Одного из пострадавших при вынужденной посадке Ми-24 госпитализировали в Сочи
Одного из пострадавших при вынужденной посадке Ми-24 госпитализировали в Сочи
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Одного из пострадавших при вынужденной посадке Ми-24 пришлось госпитализировать в медучреждение Сочи, где его прооперировали. Об этом... 03.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-03T12:30+0300
2024-04-03T12:30+0300
2024-04-03T14:57+0300
в абхазии
происшествия
сочи
здравоохранение
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/0c/1050127759_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0403c401f8b1f83650298c60ef3119f1.jpg
СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Одного из пострадавших при вынужденной посадке Ми-24 пришлось госпитализировать в медучреждение Сочи, где его прооперировали. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Минздрава Абхазии. Еще один член экипажа получает медпомощь в военном госпитале Минобороны республики. Его состояние удовлетворительное. Вертолет Ми-24 Минобороны Абхазии совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт во вторник, 2 апреля. На его борту было три человека.
сочи
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/0c/1050127759_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b949fa0f8ee9a24949e4eb4586a9342.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, сочи, здравоохранение, абхазия
происшествия, сочи, здравоохранение, абхазия
Одного из пострадавших при вынужденной посадке Ми-24 госпитализировали в Сочи
12:30 03.04.2024 (обновлено: 14:57 03.04.2024)
СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Одного из пострадавших при вынужденной посадке Ми-24 пришлось госпитализировать в медучреждение Сочи, где его прооперировали. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Минздрава Абхазии.
Второй пациент проходит лечение в Республиканской больнице в Сухуме. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Еще один член экипажа получает медпомощь в военном госпитале Минобороны республики. Его состояние удовлетворительное.
Вертолет Ми-24 Минобороны Абхазии совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт во вторник, 2 апреля. На его борту было три человека.