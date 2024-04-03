https://sputnik-abkhazia.ru/20240403/odnogo-iz-postradavshikh-pri-vynuzhdennoy-posadke-mi-24-gospitalizirovali-v-sochi-1050664044.html

Одного из пострадавших при вынужденной посадке Ми-24 госпитализировали в Сочи

Одного из пострадавших при вынужденной посадке Ми-24 госпитализировали в Сочи

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Одного из пострадавших при вынужденной посадке Ми-24 пришлось госпитализировать в медучреждение Сочи, где его прооперировали. Об этом... 03.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-03T12:30+0300

2024-04-03T12:30+0300

2024-04-03T14:57+0300

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здравоохранение

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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Одного из пострадавших при вынужденной посадке Ми-24 пришлось госпитализировать в медучреждение Сочи, где его прооперировали. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Минздрава Абхазии. Еще один член экипажа получает медпомощь в военном госпитале Минобороны республики. Его состояние удовлетворительное. Вертолет Ми-24 Минобороны Абхазии совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт во вторник, 2 апреля. На его борту было три человека.

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происшествия, сочи, здравоохранение, абхазия