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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 апреля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного атмосферного давления, которое медленно будет расти. 03.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-03T18:10+0300

2024-04-03T18:10+0300

2024-04-03T18:10+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. В четверг, 4 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, туман, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии