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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 апреля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного атмосферного давления, которое медленно будет расти. 03.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-03T18:10+0300
2024-04-03T18:10+0300
2024-04-03T18:10+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. В четверг, 4 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, туман, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 апреля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного атмосферного давления, которое медленно будет расти.
СУХУМ, 3 апр – Sputnik. В четверг, 4 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, туман, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.