https://sputnik-abkhazia.ru/20240403/vvoz-vinomaterialov-v-abkhaziyu-osvobodili-ot-uplaty-aktsiza-1050664551.html

Ввоз виноматериалов в Абхазию освободили от уплаты акциза

Ввоз виноматериалов в Абхазию освободили от уплаты акциза

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента Абхазии на заседании в среду, 3 апреля, приняли постановление о внесении изменений в закон "Об... 03.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-03T15:54+0300

2024-04-03T15:54+0300

2024-04-03T16:18+0300

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СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента Абхазии на заседании в среду, 3 апреля, приняли постановление о внесении изменений в закон "Об акцизах".Документ представил постоянный представитель президента в Парламенте Батал Айба. "Необходимость принятия проекта закона обусловлена налогообложением при ввозе на территорию Республики Абхазия винодельческой продукции, используемой в качестве сырья при изготовлении алкогольной продукции, направленной на экспорт. Таким образом, в целях поддержки конкурентоспособности отечественных производителей, предлагается внести изменение в действующий порядок исчисления и уплаты акциза на такие товары как виноградное сусло, виноматериалы", – подчеркнул он.Проект закона, продолжил Айба, предусматривает установление следующих ставок:Проект не только минимизирует издержки отечественных компаний, но и сохранит возможность обеспечения поступлений в бюджет иных налоговых платежей от реализации экспортируемых вин, произведенных на территории Абхазии, подчеркнул Айба.Более трех месяцев назад Кабмин Абхазии повысил на 30% акциз на ввозимый виноматериал. Из-за этого приостановил работу крупнейший поставщик вина из республики в Россию – компания "Вина и воды Абхазии". Как рассказал руководитель предприятия Николай Ачба, прибыль предприятия за прошлый год составила 240 миллионов рублей.Если государство ищет возможности пополнения бюджета за счет алкогольной продукции, то можно использовать налог на прибыль, подчеркнул он.Депутат Дмитрий Маршания напомнил, что документ об увеличении акциза был представлен в 2023 году и вступил в силу с начала нынешнего года. Парламентарий обратился с вопросом к представителю президента относительно того, как принималось решение об увеличении акциза."Почему так получается, что один документ приходит, потом вся суть меняется, и присылаете другой документ. Кто считал, кто занимался, кто прорабатывал, кто считал экономику, кто советовался с представителями заводов. Почему происходит так, что мы по представлению Администрации президента что-то принимаем, потом вы присылаете документ, говорите "отмените", кто за это несет ответственность?" – задал вопрос он.Отвечая на вопрос, представитель президента в Парламенте Батал Айба сказал, что не все вопросы можно спрогнозировать заранее. Изменения на рынке повлекли за собой изменения конъюнктуры цен и себестоимости товара, добавил он. "С учетом этих изменений принято новое постановление, и хочу поблагодарить за поддержку и понимание. Однозначно все предугадать и предусмотреть невозможно, но оперативно внесли изменения и помогаем нашим предпринимателям", – сказал он.Депутаты проголосовали за внесение изменений в закон "Об акцизах" в окончательном чтении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240305/rost-prodazh-importnogo-vina-v-rossii-v-2022-2023-godakh-1050357722.html

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