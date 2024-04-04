https://sputnik-abkhazia.ru/20240404/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-5-aprelya-1050677192.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 апреля

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в мало градиентном барическом поле повышенного давления. 04.04.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 4 апр - Sputnik. В четверг, 4 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Во второй половине дня, ближе к вечеру, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен слабый дождь, туман.Атмосферное давление нестабильное.Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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погода в абхазии