https://sputnik-abkhazia.ru/20240404/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-5-aprelya-1050677192.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 апреля
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в мало градиентном барическом поле повышенного давления. 04.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-04T20:00+0300
2024-04-04T20:00+0300
2024-04-04T21:33+0300
в абхазии
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/13/1050517461_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_714dd868bf09470996609595fe8bb047.jpg
СУХУМ, 4 апр - Sputnik. В четверг, 4 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Во второй половине дня, ближе к вечеру, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен слабый дождь, туман.Атмосферное давление нестабильное.Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/13/1050517461_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b98000374c2d4e52bab41fede345be1f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 апреля
20:00 04.04.2024 (обновлено: 21:33 04.04.2024)
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в мало градиентном барическом поле повышенного давления.
СУХУМ, 4 апр - Sputnik. В четверг, 4 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Во второй половине дня, ближе к вечеру, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен слабый дождь, туман.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.