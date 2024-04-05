https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/arestovan-esche-odin-figurant-dela-o-terakte-v-krokuse-1050686915.html
Арестован еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе"
Арестован еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе"
Sputnik Абхазия
Теракт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. В результате погибли 144 человека, более 550 пострадали. 05.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-05T18:38+0300
2024-04-05T18:38+0300
2024-04-05T18:41+0300
новости
теракт в "крокус сити холле"
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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Басманный суд Москвы арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. По последним данным, погибли 144 человека, 551 пострадал.Ранее суд арестовал девять фигурантов по делу, в том числе четверых человек, подозреваемых в том, что они были непосредственными исполнителями теракта. Также 1 апреля в Дагестане задержали четверых иностранцев, которые, по данным следствия, участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/foto-s-ukrainskimi-flagami-nashli-v-telefone-obvinyaemogo-v-terakte-v-krokuse-1050678006.html
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новости, теракт в "крокус сити холле"
новости, теракт в "крокус сити холле"
Арестован еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе"
18:38 05.04.2024 (обновлено: 18:41 05.04.2024)
Теракт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. В результате погибли 144 человека, более 550 пострадали.
СУХУМ, 5 апр – Sputnik
. Басманный суд Москвы арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости
.
Уроженец Таджикистана Шарипзода Мухаммада Зоир по решению суда будет находиться под стражей до 22 мая.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. По последним данным, погибли 144 человека, 551 пострадал.
Ранее суд арестовал девять фигурантов по делу, в том числе четверых человек, подозреваемых в том, что они были непосредственными исполнителями теракта. Также 1 апреля в Дагестане задержали четверых иностранцев, которые, по данным следствия, участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников.