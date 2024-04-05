https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/arestovan-esche-odin-figurant-dela-o-terakte-v-krokuse-1050686915.html

Арестован еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе"

Арестован еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе"

Sputnik Абхазия

Теракт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. В результате погибли 144 человека, более 550 пострадали. 05.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-05T18:38+0300

2024-04-05T18:38+0300

2024-04-05T18:41+0300

новости

теракт в "крокус сити холле"

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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Басманный суд Москвы арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. По последним данным, погибли 144 человека, 551 пострадал.Ранее суд арестовал девять фигурантов по делу, в том числе четверых человек, подозреваемых в том, что они были непосредственными исполнителями теракта. Также 1 апреля в Дагестане задержали четверых иностранцев, которые, по данным следствия, участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/foto-s-ukrainskimi-flagami-nashli-v-telefone-obvinyaemogo-v-terakte-v-krokuse-1050678006.html

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2024

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Sputnik Абхазия

новости, теракт в "крокус сити холле"