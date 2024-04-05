https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/foto-s-ukrainskimi-flagami-nashli-v-telefone-obvinyaemogo-v-terakte-v-krokuse-1050678006.html

Фото с украинскими флагами нашли в телефоне обвиняемого в теракте в "Крокусе"

Фото с украинскими флагами нашли в телефоне обвиняемого в теракте в "Крокусе"

Sputnik Абхазия

Эти данные могут свидетельствовать о связи между совершенным терактом и проведением специальной военной операции. 05.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-05T10:17+0300

2024-04-05T10:17+0300

2024-04-05T10:29+0300

следственный комитет рф

новости

теракт в "крокус сити холле"

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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Фотографии с украинской символикой нашли в телефоне одного из обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает Следственный комитет России."В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом", – говорится в публикации.В пресс-службе СК уточнили, что обвиняемые пытались уничтожить свои телефоны."Крокус Сити Холл" был выбран в качестве места для теракта по указанию куратора. Ему же 24 февраля 2024 года, в годовщину начала военной спецоперации, один из соучастников прислал фотографии входов в здание концертного зала и подъездных путей. Обвиняемый это подтвердил.Проверка причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций продолжается, сообщает СК.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240402/putin-rossiya-doberetsya-do-zakazchikov-terakta-v-krokuse-1050655900.html

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Sputnik Абхазия

следственный комитет рф, новости, теракт в "крокус сити холле"