https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/foto-s-ukrainskimi-flagami-nashli-v-telefone-obvinyaemogo-v-terakte-v-krokuse-1050678006.html
Фото с украинскими флагами нашли в телефоне обвиняемого в теракте в "Крокусе"
Фото с украинскими флагами нашли в телефоне обвиняемого в теракте в "Крокусе"
Sputnik Абхазия
Эти данные могут свидетельствовать о связи между совершенным терактом и проведением специальной военной операции. 05.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-05T10:17+0300
2024-04-05T10:17+0300
2024-04-05T10:29+0300
следственный комитет рф
новости
теракт в "крокус сити холле"
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1a/1038319363_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_98d3ec3616aeb311ebdd99a72a2bd261.jpg
СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Фотографии с украинской символикой нашли в телефоне одного из обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает Следственный комитет России."В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом", – говорится в публикации.В пресс-службе СК уточнили, что обвиняемые пытались уничтожить свои телефоны."Крокус Сити Холл" был выбран в качестве места для теракта по указанию куратора. Ему же 24 февраля 2024 года, в годовщину начала военной спецоперации, один из соучастников прислал фотографии входов в здание концертного зала и подъездных путей. Обвиняемый это подтвердил.Проверка причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций продолжается, сообщает СК.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240402/putin-rossiya-doberetsya-do-zakazchikov-terakta-v-krokuse-1050655900.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
следственный комитет рф, новости, теракт в "крокус сити холле"
следственный комитет рф, новости, теракт в "крокус сити холле"
Фото с украинскими флагами нашли в телефоне обвиняемого в теракте в "Крокусе"
10:17 05.04.2024 (обновлено: 10:29 05.04.2024)
Эти данные могут свидетельствовать о связи между совершенным терактом и проведением специальной военной операции.
СУХУМ, 5 апр – Sputnik.
Фотографии с украинской символикой нашли в телефоне одного из обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает
Следственный комитет России.
"В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом", – говорится в публикации.
В пресс-службе СК уточнили, что обвиняемые пытались уничтожить свои телефоны.
"Крокус Сити Холл" был выбран в качестве места для теракта по указанию куратора. Ему же 24 февраля 2024 года, в годовщину начала военной спецоперации, один из соучастников прислал фотографии входов в здание концертного зала и подъездных путей. Обвиняемый это подтвердил.
Проверка причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций продолжается, сообщает СК.