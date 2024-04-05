https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/bespilotnoe-zubilo--eto-sila-1050676817.html

Беспилотное "Зубило" – это сила

Беспилотное "Зубило" – это сила

Sputnik Абхазия

Отвечая на вызовы и угрозы национальной безопасности, Россия делает ставку на роботизацию широкой линейки вооружений – во всех средах боевого применения. 05.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-05T09:00+0300

2024-04-05T09:00+0300

2024-04-05T09:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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министерство обороны рф

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Александр Хроленко, военный обозревательПример тому – появление в зоне СВО новейшей бронемашины "Зубило", способной действовать на поле боя автономно и эффективно.Появление на поле боя российских беспилотных бронемашин всегда вызывает на Западе информационную турбулентность в стиле: "Готова ли НАТО к российскому вторжению?" Между тем, крепкий дрон-штурмовик "Зубило" предприятия "Ремдизель" технологически интересен как многообещающий "универсал" широкого профиля. Если разведывательные и ударные БПЛА органично вошли в боевую деятельность войск – разведчиков, артиллеристов, танкистов, то наземные дроны пока редкость. Вспоминаем семейство роботизированных комплексов "Уран" (ударный, разминирования, пожаротушения) на унифицированной платформе.Разработчик машины – главный конструктор предприятия "Ремдизель" Игорь Зарахович ранее сообщил, что Российская армия начнет проверять беспилотный броневик в боевых условиях в апреле. Массовый выпуск "Зубила" позволит нарастить огневую мощь штурмовых подразделений, минимизировать участие людей в боях на самых опасных участках фронта, ускорить медпомощь раненым.Впервые представленный на выставке "Армия-2023" наземный дрон не потерялся на фоне бронеавтомобилей для спецназа "Ахмат", "Титан", "Тайфун", "Торнадо" и "Выстрел" того же предприятия-изготовителя. Достаточно оперативное появление "Зубила" в зоне СВО свидетельствует об удачной конструкции, достойных боевых характеристиках, надежности, и востребованности автономного броневика в Российской армии.Боевое применениеАвтономный бронеавтомобиль "Ремдизеля" внешне похож на зубило (инструмент для обработки металла), и все же название получил за ударные возможности. Спаренная зенитная установка ЗСУ-23-2 калибра 23-мм способна поражать низколетящие вертолеты, штурмовики, а также бронетехнику противника на земле. Боевой дрон доработан в соответствии с требованиями Минобороны РФ, стал легче, маневреннее. На марше и при выдвижении к переднему краю "Зубилом" может управлять механик-водитель внутри машины. И все же человек остается главным элементом любого беспилотного комплекса.Искусственный интеллект боевых роботов строится на алгоритмах человеческого интеллекта, это многообещающее направление развития вооружений во всех средах боевого применения. В перспективе "умные" танки, БМП, БТР будут получать задачу и самостоятельно решать ее на поле боя. Аналогичные проекты разрабатывают в Израиле (на платформе БМП "Кармель") и в США, но конкуренты явно отстают от России. Образно выражаясь, им сегодня "не до жиру, быть бы живу". Британский журнал The Spectator в феврале сообщил, что из-за массовых оружейных поставок киевскому режиму у НАТО нет техники на случай войны с Россией.На Западе растет тревога после появления в зоне СВО новейшего российского "Зубила". Ранее, в марте гусеничные ударные роботы ВС РФ замечены в бою близ населенного пункта Бердычи на Авдеевском направлении. Разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс "Удар" на базе боевой машины пехоты БМП-3, способный работать под управлением экипажа, на дистанционном управлении или в полностью автономном режиме. Для повышения боевых возможностей наземный дрон "Удар" может комплектоваться дополнительными внешними малоразмерными беспилотными летательными аппаратами.Принципиальная ставка ОПК России на качество (высокие технологии) не отменяет подавляющего любого противника количества боевой техники. Российский премьер-министр Михаил Мишустин 3 апреля заявил: в 2023 году выпуск бронетанкового вооружения вырос втрое, средств поражения – в семь раз. Специальная военная операция на Украине показала острую необходимость и достаточно высокую эффективность применения наземных роботизированных комплексов. На наших глазах ускоряются технологическое совершенствование и ввод в строй перспективных боевых роботов ВС России.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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