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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в пожаре в Сухуме

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в пожаре в Сухуме

Sputnik Абхазия

В пожаре в двухэтажном доме на улице Ардзинба пострадали двое взрослых и двое маленьких детей. 05.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-05T23:50+0300

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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Состояние мужчины и женщины, пострадавших в пожаре в Сухуме, оценивается как стабильно тяжелое, сообщает Минздрав Абхазии. Врачи Республиканской больницы провели все необходимые мероприятия для их стабилизации, рассказал хирург Роман Богомолов.Дети трех и двух лет, которые тоже пострадали в пожаре, находятся в Республиканской детской больнице, их состояние здоровья оценивается как тяжелое. Минздрав занимается их переводом пострадавших в медучреждение в России.Пожар в двухэтажном доме №143 на улице Ардзинба вспыхнул приблизительно в 19:24 пятницы, 5 апреля. Причиной возгорания, по словам начальника ПСО Сухума и Сухумского района Темура Квициния, могло стать неосторожное обращение с огнем. Предположительно, возгорание произошло во время розжига дровяной печи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/chetyre-cheloveka-postradali-v-pozhare-v-sukhume-1050687765.html

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