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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в пожаре в Сухуме
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в пожаре в Сухуме
Sputnik Абхазия
В пожаре в двухэтажном доме на улице Ардзинба пострадали двое взрослых и двое маленьких детей. 05.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-05T23:50+0300
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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Состояние мужчины и женщины, пострадавших в пожаре в Сухуме, оценивается как стабильно тяжелое, сообщает Минздрав Абхазии. Врачи Республиканской больницы провели все необходимые мероприятия для их стабилизации, рассказал хирург Роман Богомолов.Дети трех и двух лет, которые тоже пострадали в пожаре, находятся в Республиканской детской больнице, их состояние здоровья оценивается как тяжелое. Минздрав занимается их переводом пострадавших в медучреждение в России.Пожар в двухэтажном доме №143 на улице Ардзинба вспыхнул приблизительно в 19:24 пятницы, 5 апреля. Причиной возгорания, по словам начальника ПСО Сухума и Сухумского района Темура Квициния, могло стать неосторожное обращение с огнем. Предположительно, возгорание произошло во время розжига дровяной печи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/chetyre-cheloveka-postradali-v-pozhare-v-sukhume-1050687765.html
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абхазия, новости, сухум, минздрав абхазии
абхазия, новости, сухум, минздрав абхазии
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в пожаре в Сухуме
В пожаре в двухэтажном доме на улице Ардзинба пострадали двое взрослых и двое маленьких детей.
СУХУМ, 5 апр - Sputnik.
Состояние мужчины и женщины, пострадавших в пожаре в Сухуме, оценивается как стабильно тяжелое, сообщает
Минздрав Абхазии.
Врачи Республиканской больницы провели все необходимые мероприятия для их стабилизации, рассказал хирург Роман Богомолов.
Дети трех и двух лет, которые тоже пострадали в пожаре, находятся в Республиканской детской больнице, их состояние здоровья оценивается как тяжелое.
Минздрав занимается их переводом пострадавших в медучреждение в России.
Пожар в двухэтажном доме №143 на улице Ардзинба вспыхнул приблизительно в 19:24 пятницы, 5 апреля. Причиной возгорания, по словам начальника ПСО Сухума и Сухумского района Темура Квициния, могло стать неосторожное обращение с огнем. Предположительно, возгорание произошло во время розжига дровяной печи.