https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-6-i-7-aprelya-1050688535.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 апреля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле повышенного атмосферного давления. 05.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-05T23:13+0300

2024-04-05T23:13+0300

2024-04-05T23:13+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. В выходные дни, 6 и 7 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу местами с ночи и до полудня возможен слабый дождь, туман. В воскресенье – без осадков.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +17°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии