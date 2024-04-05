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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 апреля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле повышенного атмосферного давления. 05.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-05T23:13+0300
2024-04-05T23:13+0300
2024-04-05T23:13+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. В выходные дни, 6 и 7 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу местами с ночи и до полудня возможен слабый дождь, туман. В воскресенье – без осадков.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +17°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 апреля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 5 апр - Sputnik. В выходные дни, 6 и 7 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу местами с ночи и до полудня возможен слабый дождь, туман. В воскресенье – без осадков.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +17°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.