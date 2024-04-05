https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-vodyanoe-v-dnr-1050688036.html
Российские войска освободили населенный пункт Водяное в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Водяное в ДНР
Sputnik Абхазия
На Авдеевском направлении российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. С 31 марта они нанесли... 05.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-05T21:59+0300
2024-04-05T21:59+0300
2024-04-05T21:59+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
донбасс
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/01/1050647614_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_633c93ea7d0f7c9ac3ae5edd09d7e339.jpg
СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Войска группировки "Центр" освободили населенный пункт Водяное в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.Ведомство также сообщает, что с конца марта в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики российские войска нанесли 39 групповых высокоточных ударов по объектам энергетической отрасли Украины, предприятиям ВПК, средствам ПВО, арсеналам, пунктам временной дислокации воинских подразделений и иностранных наемников. На Купянском направлении с 31 марта Киев потерял до 270 человек, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии, четыре полевых склада боеприпасов, на Донецком направлении - более 2110 военных, шесть танков, 11 боевых бронированных машин, 89 автомобилей и 40 орудий полевой артиллерии.На Южно-Донецком направлении потери противника составили более 760 военнослужащих, 8 танков, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии, на Херсонском направлении - более 240 бойцов, 19 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, две артиллерийские системы М777. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками России с 31 марта уничтожены три украинских штурмовика Су-25 на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300. Авиацией и средствами противовоздушной обороны уничтожены: два истребителя Су-27 и один Миг-29 воздушных сил Украины, пять авиационных управляемых бомб Hammer и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и Ураган, 1119 беспилотников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/bespilotnoe-zubilo--eto-sila-1050676817.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240404/svo-chto-budet-posle-osvobozhdeniya-chasova-yara-1050669363.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/01/1050647614_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_a830e0f098a1bddd0530d6a75fb1d458.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, донбасс
Российские войска освободили населенный пункт Водяное в ДНР
На Авдеевском направлении российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. С 31 марта они нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ, отразили 39 контратак.
СУХУМ, 5 апр - Sputnik.
Войска группировки "Центр" освободили населенный пункт Водяное в Донецкой Народной Республике, сообщает
Министерство обороны России.
С 31 марта потери ВСУ на Авдеевском направлении составили более 1695 человек, три танка, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии.
Ведомство также сообщает, что с конца марта в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики российские войска нанесли 39 групповых высокоточных ударов по объектам энергетической отрасли Украины, предприятиям ВПК, средствам ПВО, арсеналам, пунктам временной дислокации воинских подразделений и иностранных наемников.
На Купянском направлении с 31 марта Киев потерял до 270 человек, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии, четыре полевых склада боеприпасов, на Донецком направлении - более 2110 военных, шесть танков, 11 боевых бронированных машин, 89 автомобилей и 40 орудий полевой артиллерии.
На Южно-Донецком направлении потери противника составили более 760 военнослужащих, 8 танков, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии, на Херсонском направлении - более 240 бойцов, 19 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, две артиллерийские системы М777.
Ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками России с 31 марта уничтожены три украинских штурмовика Су-25 на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300.
Авиацией и средствами противовоздушной обороны уничтожены: два истребителя Су-27 и один Миг-29 воздушных сил Украины, пять авиационных управляемых бомб Hammer и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и Ураган, 1119 беспилотников.