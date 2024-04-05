https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/sostoyalsya-60-y-raund-zhenevskikh-diskussiy-1050689156.html

Состоялся 60-й раунд Женевских дискуссий

Состоялся 60-й раунд Женевских дискуссий

Sputnik Абхазия

Женевские дискуссии проводятся с 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога... 05.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-05T23:30+0300

2024-04-05T23:30+0300

2024-04-05T23:30+0300

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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. В Женеве прошел 60-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Об этом сообщает Медиацентр МИД Абхазии. Во время встреч абхазская сторона в очередной раз подчеркнула важность подписания юридически обязывающего документа о неприменении силы.Не получают поддержки со стороны Тбилиси и попытки возобновить работу Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гале. Абхазия вновь подчеркнула свою заинтересованность в этом. Участники отметили, что ситуация в приграничной зоне остается относительно спокойной, обсудили ряд гуманитарных вопросов. В том числе, абхазская сторона в очередной раз указала на международную изоляцию и невозможность для граждан республики свободно перемещаться по миру. 60-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прошел 4-5 апреля, в нем принимали участие представители Абхазии, Южной Осетии, России, Грузии и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240404/postvoennyy-dokument-kak-abkhaziya-pytalas-uregulirovat-otnosheniya-s-gruziey-1050667313.html

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