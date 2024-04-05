https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/sostoyalsya-60-y-raund-zhenevskikh-diskussiy-1050689156.html
Состоялся 60-й раунд Женевских дискуссий
Состоялся 60-й раунд Женевских дискуссий
Sputnik Абхазия
Женевские дискуссии проводятся с 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога... 05.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. В Женеве прошел 60-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Об этом сообщает Медиацентр МИД Абхазии. Во время встреч абхазская сторона в очередной раз подчеркнула важность подписания юридически обязывающего документа о неприменении силы.Не получают поддержки со стороны Тбилиси и попытки возобновить работу Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гале. Абхазия вновь подчеркнула свою заинтересованность в этом. Участники отметили, что ситуация в приграничной зоне остается относительно спокойной, обсудили ряд гуманитарных вопросов. В том числе, абхазская сторона в очередной раз указала на международную изоляцию и невозможность для граждан республики свободно перемещаться по миру. 60-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прошел 4-5 апреля, в нем принимали участие представители Абхазии, Южной Осетии, России, Грузии и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240404/postvoennyy-dokument-kak-abkhaziya-pytalas-uregulirovat-otnosheniya-s-gruziey-1050667313.html
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абхазия, женевские дискуссии, новости, мид абхазии
абхазия, женевские дискуссии, новости, мид абхазии
Состоялся 60-й раунд Женевских дискуссий
Женевские дискуссии проводятся с 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией.
СУХУМ, 5 апр - Sputnik.
В Женеве прошел 60-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Об этом сообщает
Медиацентр МИД Абхазии.
Во время встреч абхазская сторона в очередной раз подчеркнула важность подписания юридически обязывающего документа о неприменении силы.
"К сожалению, деструктивная позиция грузинских участников не позволяет приступить к полноценной работе над документом о международных гарантиях обеспечения безопасности. Этот ключевой вопрос повестки дня продолжает оставаться открытым", - говорится в сообщении МИД.
Не получают поддержки со стороны Тбилиси и попытки возобновить работу Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гале. Абхазия вновь подчеркнула свою заинтересованность в этом.
Участники отметили, что ситуация в приграничной зоне остается относительно спокойной, обсудили ряд гуманитарных вопросов. В том числе, абхазская сторона в очередной раз указала на международную изоляцию и невозможность для граждан республики свободно перемещаться по миру.
60-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прошел 4-5 апреля, в нем принимали участие представители Абхазии, Южной Осетии, России, Грузии и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ.