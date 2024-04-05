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Товарооборот Абхазии с января превысил 10 миллиардов рублей
Товарооборот Абхазии с января превысил 10 миллиардов рублей
Sputnik Абхазия
Большая часть товарооборота приходится на импорт, по сравнению с прошлым годом он вырос более чем на миллиард рублей. 05.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-05T18:02+0300
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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Товарооборот Абхазии за первый первый квартал 2024 года составил 10,47 миллиарда рублей, сообщает Государственный таможенный комитет. На долю импорта пришлось 8,59 миллиарда, на экспорт – 1,88 миллиарда. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года импорт увеличился на 1,13 миллиарда, а экспорт наоборот, снизился на 61 миллион.Это связано с сокращением объемов вывоза цитрусов, алкоголя, лесоматериалов и недрагоценных металлов.В структуре таможенных платежей большая часть приходится на НДС - 436,4 миллиона рублей. Сумма импортных и экспортных пошлин с начала года составила 133,4 миллиона, сумма импортного и экспортного сборов - 111,9 миллиона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240311/torgovyy-oborot-abkhazii-vyros-na-23-v-2023-godu---1050412699.html
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Товарооборот Абхазии с января превысил 10 миллиардов рублей
18:02 05.04.2024 (обновлено: 18:43 05.04.2024)
Большая часть товарооборота приходится на импорт, по сравнению с прошлым годом он вырос более чем на миллиард рублей.
СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Товарооборот Абхазии за первый первый квартал 2024 года составил 10,47 миллиарда рублей, сообщает Государственный таможенный комитет.
На долю импорта пришлось 8,59 миллиарда, на экспорт – 1,88 миллиарда. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года импорт увеличился на 1,13 миллиарда, а экспорт наоборот, снизился на 61 миллион.
Это связано с сокращением объемов вывоза цитрусов, алкоголя, лесоматериалов и недрагоценных металлов.
В структуре таможенных платежей большая часть приходится на НДС - 436,4 миллиона рублей. Сумма импортных и экспортных пошлин с начала года составила 133,4 миллиона, сумма импортного и экспортного сборов - 111,9 миллиона.