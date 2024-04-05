https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/v-minzdrave-rasskazali-o-sostoyanii-pilotov-sovershivshego-vynuzhdennuyu-posadku-mi-24-1050683888.html

В Минздраве рассказали о состоянии пилотов совершившего вынужденную посадку Ми-24

В Минздраве рассказали о состоянии пилотов совершившего вынужденную посадку Ми-24

Sputnik Абхазия

Ми-24 Минобороны Абхазии совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт во вторник, 2 апреля. На его борту находились три члена экипажа. 05.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-05T16:11+0300

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СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Один из пилотов, пострадавший при вынужденной посадке Ми-24, будет на днях выписан из Республиканской больницы, рассказали Sputnik.Еще один член экипажа по-прежнему получает медицинскую помощь в Военном госпитале Минобороны в Агудзере. Третьего пострадавшего вывезли в одно из медучреждений Сочи 3 апреля. Его прооперировали, он находится в больнице. Ми-24 Минобороны Абхазии совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт во вторник, 2 апреля. На его борту было три человека — Георгий Пачулия, Виталий Коренов и Эдуард Мкртчян. По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ материальной части вертолета.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240403/odnogo-iz-postradavshikh-pri-vynuzhdennoy-posadke-mi-24-gospitalizirovali-v-sochi-1050664044.html

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