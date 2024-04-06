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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240406/butba-postradavshie-v-pozhare-deti-nakhodyatsya-v-krayne-tyazhelom-sostoyanii-1050690851.html
Бутба: пострадавшие в пожаре дети находятся в крайне тяжелом состоянии
Бутба: пострадавшие в пожаре дети находятся в крайне тяжелом состоянии
Sputnik Абхазия
В пожаре в двухэтажном доме на улице Ардзинба пострадали двое взрослых и двое маленьких детей. 06.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-06T13:08+0300
2024-04-06T13:08+0300
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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Состояние детей, пострадавших во время пожара в Сухуме, крайне тяжелое, сказал глава Минздрава Эдуард Бутба. Родителей, также пострадавших в результате пожара, тоже перевезут из Республиканской больницы в профильное отделение Хостинской больницы. У них серьезные ожоги - площадь поражения у обоих превышает 70%.Пожар в двухэтажном доме №143 на улице Ардзинба вспыхнул приблизительно в 19:24 пятницы, 5 апреля. Пострадали двое взрослых, в том числе, беременная женщина, и дети двух и трех лет. Причиной происшествия, по словам начальника ПСО Сухума и Сухумского района Темура Квициния, могло стать неосторожное обращение с огнем. Предположительно, возгорание произошло во время розжига дровяной печи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/minzdrav-rasskazal-o-sostoyanii-postradavshikh-v-pozhare-v-sukhume-1050689313.html
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Бутба: пострадавшие в пожаре дети находятся в крайне тяжелом состоянии

13:08 06.04.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук Эдуард Бутба
Эдуард Бутба - Sputnik Абхазия, 1920, 06.04.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В пожаре в двухэтажном доме на улице Ардзинба пострадали двое взрослых и двое маленьких детей.
СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Состояние детей, пострадавших во время пожара в Сухуме, крайне тяжелое, сказал глава Минздрава Эдуард Бутба.
Детей вывезли в Центр охраны материнства и детства в Сочи, они находятся на искусственной вентиляции легких
Родителей, также пострадавших в результате пожара, тоже перевезут из Республиканской больницы в профильное отделение Хостинской больницы. У них серьезные ожоги - площадь поражения у обоих превышает 70%.
Пожар в двухэтажном доме №143 на улице Ардзинба вспыхнул приблизительно в 19:24 пятницы, 5 апреля. Пострадали двое взрослых, в том числе, беременная женщина, и дети двух и трех лет.
Причиной происшествия, по словам начальника ПСО Сухума и Сухумского района Темура Квициния, могло стать неосторожное обращение с огнем. Предположительно, возгорание произошло во время розжига дровяной печи.
Скорая помощь - Sputnik Абхазия, 1920, 05.04.2024
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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в пожаре в Сухуме
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