https://sputnik-abkhazia.ru/20240406/obespokoennost-prisutstviem-nato-v-gruzii-vyrazili-na-zhenevskikh-dikussiyakh-1050691486.html

Обеспокоенность присутствием НАТО в Грузии выразили на Женевских дикуссиях

Обеспокоенность присутствием НАТО в Грузии выразили на Женевских дикуссиях

Sputnik Абхазия

60-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прошел 4-5 апреля. 06.04.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Представители Абхазии, Южной Осетии и России во время Женевских дискуссий выразили обеспокоенность в связи с растущим присутствием НАТО в Грузии, сообщает Sputnik Южная Осетия. Женевские дискуссии проводятся с 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Очередной раунд назначен на 25-26 июня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/sostoyalsya-60-y-raund-zhenevskikh-diskussiy-1050689156.html

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