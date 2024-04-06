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https://sputnik-abkhazia.ru/20240406/obespokoennost-prisutstviem-nato-v-gruzii-vyrazili-na-zhenevskikh-dikussiyakh-1050691486.html
Обеспокоенность присутствием НАТО в Грузии выразили на Женевских дикуссиях
Обеспокоенность присутствием НАТО в Грузии выразили на Женевских дикуссиях
Sputnik Абхазия
60-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прошел 4-5 апреля. 06.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Представители Абхазии, Южной Осетии и России во время Женевских дискуссий выразили обеспокоенность в связи с растущим присутствием НАТО в Грузии, сообщает Sputnik Южная Осетия. Женевские дискуссии проводятся с 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Очередной раунд назначен на 25-26 июня.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/sostoyalsya-60-y-raund-zhenevskikh-diskussiy-1050689156.html
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абхазия, южная осетия, россия, новости, женевские дискуссии

Обеспокоенность присутствием НАТО в Грузии выразили на Женевских дикуссиях

14:35 06.04.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - Sputnik Абхазия, 1920, 06.04.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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60-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прошел 4-5 апреля.
СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Представители Абхазии, Южной Осетии и России во время Женевских дискуссий выразили обеспокоенность в связи с растущим присутствием НАТО в Грузии, сообщает Sputnik Южная Осетия.
Стороны отметили наращивание военно-тренировочной деятельности и активизацию мероприятий по интеграции Грузии в альянс.
Женевские дискуссии проводятся с 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Очередной раунд назначен на 25-26 июня.
Состоялся 60-й раунд Женевских дискуссий - Sputnik Абхазия, 1920, 05.04.2024
Состоялся 60-й раунд Женевских дискуссий
Вчера, 23:30
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