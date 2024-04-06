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Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с днем рождения
Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с днем рождения
Sputnik Абхазия
Аслан Бжания родился 6 апреля 1963 года, сегодня ему исполнился 61 год. 06.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-06T13:53+0300
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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Владимир Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжания с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Российский президент пожелал своему абхазскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.Аслана Бжания также поздравил югосетинский президент Алан Гаглоев, пожелал ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации планов и поставленных задач во имя мира и процветания народа Абхазии."Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами, на активную совместную работу по наращиванию традиционно добрых и дружественных отношений между Республикой Южная Осетия и Республикой Абхазия", — говорится в поздравительном адресе. С днем рождения абхазского президента также поздравили спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, президент Сирии Башар аль-Асад, председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, послы России и Южной Осетии Михаил Шургалин и Олег Боциев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы Башкортостана и Кабардино-Балкарии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/s-dnem-rozhdeniya-prezident-aslanu-bzhaniya-60-let-1044921970.html
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Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с днем рождения
Аслан Бжания родился 6 апреля 1963 года, сегодня ему исполнился 61 год.
СУХУМ, 6 апр - Sputnik.
Владимир Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжания с днем рождения. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
"В России высоко ценят Ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога", — говорится в тексте.
Российский президент пожелал своему абхазскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Аслана Бжания также поздравил югосетинский президент Алан Гаглоев, пожелал ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации планов и поставленных задач во имя мира и процветания народа Абхазии.
"Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами, на активную совместную работу по наращиванию традиционно добрых и дружественных отношений между Республикой Южная Осетия и Республикой Абхазия", — говорится в поздравительном адресе.
С днем рождения абхазского президента также поздравили спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, президент Сирии Башар аль-Асад, председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, послы России и Южной Осетии Михаил Шургалин и Олег Боциев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы Башкортостана и Кабардино-Балкарии.