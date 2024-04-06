https://sputnik-abkhazia.ru/20240406/vzroslykh-postradavshikh-pri-pozhare-v-sukhume-vyvezli-v-sochi-1050692421.html

Взрослых, пострадавших при пожаре в Сухуме, вывезли в Сочи

Взрослых, пострадавших при пожаре в Сухуме, вывезли в Сочи

Sputnik Абхазия

Площадь ожогового поражения у обоих пострадавших превышает 70%. 06.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-06T18:21+0300

2024-04-06T18:21+0300

2024-04-06T18:21+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/10/1032634070_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_85070e4cae9003d5ebf212842d5b7b0f.jpg

СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Двоих взрослых, получивших тяжелые ожоги в пожаре в Сухуме, вывезли в Сочи, сообщает Минздрав Абхазии.Их состояние, учитывая площадь и глубину ожогового поражения, оценивается как крайне тяжелое, рассказал главврач Республиканской больницы Эрик Хатхва."Они находились в отделении реанимации, где проводилась интенсивная терапия по стабилизации состояния пациентов. Они получали бактериальную терапию, инфузионную и плазмозамещающую терапию, проводилась первичная хирургическая обработка ран", - рассказал он.Ранее в сочинскую клинику вывезли детей пострадавших. Они тоже в крайне тяжелом состоянии и находятся на искусственной вентиляции легких.Пожар в доме №143 на улице Ардзинба в Сухуме вспыхнул вечером, 5 апреля. По предварительной версии, его причиной стало неосторожное обращение с огнем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240406/butba-postradavshie-v-pozhare-deti-nakhodyatsya-v-krayne-tyazhelom-sostoyanii-1050690851.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости