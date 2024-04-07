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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 апреля
Sputnik Абхазия
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать нестабильное барическое поле повышенного атмосферного давления. 07.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-07T20:25+0300
2024-04-07T20:25+0300
2024-04-07T20:25+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. В понедельник, 8 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное..Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 апреля
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать нестабильное барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 8 апр - Sputnik. В понедельник, 8 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное..
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.