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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 апреля

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать нестабильное барическое поле повышенного атмосферного давления. 07.04.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. В понедельник, 8 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное..Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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погода в абхазии