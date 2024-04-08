https://sputnik-abkhazia.ru/20240408/dosledstvennuyu-proverku-po-faktu-gibeli-turistki-provedet-prokuratura-gagry-1050702041.html

Доследственную проверку по факту гибели туристки проведет прокуратура Гагры

Доследственную проверку по факту гибели туристки проведет прокуратура Гагры

Sputnik Абхазия

Туристка из России сорвалась со смотровой площадки на республиканской трассе на въезде в Гагру днем в воскресенье, 7 апреля. 08.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-08T16:37+0300

2024-04-08T16:37+0300

2024-04-08T16:52+0300

в абхазии

абхазия

гагрский район

прокуратура

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Прокуратура проводит доследственную проверку по факту гибели россиянки, рассказал Sputnik прокурор Гагрского района Беслан Пкин. По словам Пкин, инцидент произошел на смотровой площадке, которая расположена у республиканской трассы на въезде в Гагру. Группа туристов заехала в республику на собственном автомобиле. Гости остановились в том месте, чтобы сделать фото на память. Предположительно, у погибшей женщины закружилась голова, и она сорвалась со смотровой площадки. Ранее в МЧС страны уточнили, что женщину с травмами доставили в Гагрскую ЦРБ, где она скончалась от полученных при падении травм. По законодательству Абхазии прокурорская проверка должна быть завершена в течение одного месяца.Россиянка Инесса Поленко сорвалась с 50-метровой высоты на 18-м километре шоссе Убыхов в Гагре 7 апреля. Ее доставили в реанимацию районной больницы, где она скончалась.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240407/rossiyanka-pogibla-v-gagre-sorvavshis-so-smotrovoy-ploschadki--1050694362.html

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