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https://sputnik-abkhazia.ru/20240408/dosledstvennuyu-proverku-po-faktu-gibeli-turistki-provedet-prokuratura-gagry-1050702041.html
Доследственную проверку по факту гибели туристки проведет прокуратура Гагры
Доследственную проверку по факту гибели туристки проведет прокуратура Гагры
Sputnik Абхазия
Туристка из России сорвалась со смотровой площадки на республиканской трассе на въезде в Гагру днем в воскресенье, 7 апреля. 08.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-08T16:37+0300
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Прокуратура проводит доследственную проверку по факту гибели россиянки, рассказал Sputnik прокурор Гагрского района Беслан Пкин. По словам Пкин, инцидент произошел на смотровой площадке, которая расположена у республиканской трассы на въезде в Гагру. Группа туристов заехала в республику на собственном автомобиле. Гости остановились в том месте, чтобы сделать фото на память. Предположительно, у погибшей женщины закружилась голова, и она сорвалась со смотровой площадки. Ранее в МЧС страны уточнили, что женщину с травмами доставили в Гагрскую ЦРБ, где она скончалась от полученных при падении травм. По законодательству Абхазии прокурорская проверка должна быть завершена в течение одного месяца.Россиянка Инесса Поленко сорвалась с 50-метровой высоты на 18-м километре шоссе Убыхов в Гагре 7 апреля. Ее доставили в реанимацию районной больницы, где она скончалась.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240407/rossiyanka-pogibla-v-gagre-sorvavshis-so-smotrovoy-ploschadki--1050694362.html
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абхазия, гагрский район, прокуратура
абхазия, гагрский район, прокуратура

Доследственную проверку по факту гибели туристки проведет прокуратура Гагры

16:37 08.04.2024 (обновлено: 16:52 08.04.2024)
CC0 / / Машина ДПС
Машина ДПС - Sputnik Абхазия, 1920, 08.04.2024
CC0 / /
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Туристка из России сорвалась со смотровой площадки на республиканской трассе на въезде в Гагру днем в воскресенье, 7 апреля.
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Прокуратура проводит доследственную проверку по факту гибели россиянки, рассказал Sputnik прокурор Гагрского района Беслан Пкин.
"Сразу после случившегося на место выехали наши сотрудники. Они опросили очевидцев, назначили экспертизу, сейчас уточняются детали произошедшего. Необходимо дать оценку всему и принять нужное решение, чтобы в будущем избежать подобных трагедий", – отметил он.
По словам Пкин, инцидент произошел на смотровой площадке, которая расположена у республиканской трассы на въезде в Гагру. Группа туристов заехала в республику на собственном автомобиле. Гости остановились в том месте, чтобы сделать фото на память.
Предположительно, у погибшей женщины закружилась голова, и она сорвалась со смотровой площадки. Ранее в МЧС страны уточнили, что женщину с травмами доставили в Гагрскую ЦРБ, где она скончалась от полученных при падении травм.
По законодательству Абхазии прокурорская проверка должна быть завершена в течение одного месяца.
Россиянка Инесса Поленко сорвалась с 50-метровой высоты на 18-м километре шоссе Убыхов в Гагре 7 апреля. Ее доставили в реанимацию районной больницы, где она скончалась.
Машина МЧС Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 07.04.2024
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Россиянка погибла в Гагре, сорвавшись со смотровой площадки
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