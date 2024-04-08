https://sputnik-abkhazia.ru/20240408/postradavshikh-pri-pozhare-v-sukhume-detey-perevezli-v-krasnodar-1050704724.html
Пострадавших при пожаре в Сухуме детей перевезли в Краснодар
Пострадавших при пожаре в Сухуме детей перевезли в Краснодар
Sputnik Абхазия
Пожар в доме на улице Ардзинба в Сухуме вспыхнул вечером 5 апреля. 08.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-08T16:50+0300
2024-04-08T16:50+0300
2024-04-08T18:20+0300
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Пострадавших при пожаре в Сухуме детей и их мать перевели в Краснодарский краевой ожоговый центр. Об этом сообщил Минздрав Абхазии.Состояние их здоровья медики оценивают как крайне тяжелое. Отец, который также пострадал при пожаре 5 апреля, находится в больнице в Сочи. Мужчина в крайне тяжелом состоянии. Все пациенты подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.Пожар в доме №143 на улице Ардзинба в Сухуме вспыхнул вечером 5 апреля. По предварительной версии, его причиной стало неосторожное обращение с огнем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240406/vzroslykh-postradavshikh-pri-pozhare-v-sukhume-vyvezli-v-sochi-1050692421.html
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абхазия, сухум, минздрав абхазии, пожар
абхазия, сухум, минздрав абхазии, пожар
Пострадавших при пожаре в Сухуме детей перевезли в Краснодар
16:50 08.04.2024 (обновлено: 18:20 08.04.2024)
Пожар в доме на улице Ардзинба в Сухуме вспыхнул вечером 5 апреля.
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Пострадавших при пожаре в Сухуме детей и их мать перевели в Краснодарский краевой ожоговый центр. Об этом сообщил Минздрав Абхазии.
Состояние их здоровья медики оценивают как крайне тяжелое.
Отец, который также пострадал при пожаре 5 апреля, находится в больнице в Сочи. Мужчина в крайне тяжелом состоянии.
Все пациенты подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Пожар в доме №143 на улице Ардзинба в Сухуме вспыхнул вечером 5 апреля. По предварительной версии, его причиной стало неосторожное обращение с огнем.