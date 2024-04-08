https://sputnik-abkhazia.ru/20240408/postradavshikh-pri-pozhare-v-sukhume-detey-perevezli-v-krasnodar-1050704724.html

Пострадавших при пожаре в Сухуме детей перевезли в Краснодар

Пострадавших при пожаре в Сухуме детей перевезли в Краснодар

Sputnik Абхазия

Пожар в доме на улице Ардзинба в Сухуме вспыхнул вечером 5 апреля. 08.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-08T16:50+0300

2024-04-08T16:50+0300

2024-04-08T18:20+0300

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Пострадавших при пожаре в Сухуме детей и их мать перевели в Краснодарский краевой ожоговый центр. Об этом сообщил Минздрав Абхазии.Состояние их здоровья медики оценивают как крайне тяжелое. Отец, который также пострадал при пожаре 5 апреля, находится в больнице в Сочи. Мужчина в крайне тяжелом состоянии. Все пациенты подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.Пожар в доме №143 на улице Ардзинба в Сухуме вспыхнул вечером 5 апреля. По предварительной версии, его причиной стало неосторожное обращение с огнем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240406/vzroslykh-postradavshikh-pri-pozhare-v-sukhume-vyvezli-v-sochi-1050692421.html

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