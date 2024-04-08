https://sputnik-abkhazia.ru/20240408/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-9-aprelya--1050705406.html

Прогноз погоды в Абхазии на 9 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на 9 апреля

Sputnik Абхазия

Во вторник территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западного отрога сибирского антициклона. 08.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-08T19:46+0300

2024-04-08T19:46+0300

2024-04-08T19:46+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Прогноз погоды в Абхазии на 9 апреля.Во вторник, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С, до +12°С, днем до +21°С.Температура морской воды +13°С. Волнение моря – 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии