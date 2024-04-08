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Прогноз погоды в Абхазии на 9 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на 9 апреля
Sputnik Абхазия
Во вторник территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западного отрога сибирского антициклона. 08.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-08T19:46+0300
2024-04-08T19:46+0300
2024-04-08T19:46+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Прогноз погоды в Абхазии на 9 апреля.Во вторник, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С, до +12°С, днем до +21°С.Температура морской воды +13°С. Волнение моря – 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на 9 апреля
Во вторник территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западного отрога сибирского антициклона.
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Прогноз погоды в Абхазии на 9 апреля.
Во вторник, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление в норме.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С, до +12°С, днем до +21°С.
Температура морской воды +13°С. Волнение моря – 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.